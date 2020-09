TANGUAY, Jacqueline Rodrigue



À Québec, le 22 septembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Jacqueline Rodrigue, épouse de feu monsieur Noël Tanguay. Elle demeurait à Québec, autrefois de Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueillera le mardi 29 septembre de 18h30 à 21h30 au centre commémoratifMadame Rodrigue laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Annie Proulx) et Patrick (Hélène Côté); ses petits-enfants : Cassandra, Sarah-Maude, Marie-Pier, Jean-Philip et Guillaume; son frère Wilbrod Jr, sa soeur Rose-Alma (feu Claude Dubeau) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay : Magella (feu Aline Gilbert), Pierrette (feu Jean-Paul Rhéaume) et Armand (Huguette Barbeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Jean-Guy (Céline Vézina), Lorenzo (Lysette Melançon), Maurice (Carmen Clavet), Jean-Paul (Yvette Dufresne), Roland (Georgette Marquis) et la belle-sœur de : Jean-Guy (Gisèle Lessard), Roland (Alberta), Louisette, Adrien (Érika Lapointe), Alphonse (Rita Gauthier), Pauline (Maurice Roy), Monique (Théophile Bourdon), Roger (Lucie Tremblay) et Yvon (Georgette Villeneuve) tous décédés. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca