LESAGE, L'Honorable Juge Marc



À sa résidence, le 17 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé subitement M. Marc Lesage, époux de feu Christiane Gauvin, conjoint de Lucie R. Picard, Juge retraité à la Cour Supérieure du Québec, fils de feu Suzanne Filteau et de feu Paul Lesage. Il demeurait à Cap-Rouge.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mercredi 7 octobre de 18h à 21h ainsi que le jeudi 8 octobre 2020 de 18h à 21h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Cap-Rouge. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Julie Villeneuve), Catherine, Nicolas (Mariève Gervais) ; ses cinq petits-enfants adorés: Maia, Camille, Sarah, Charlotte et Rafaël; ainsi que les enfants de sa conjointe: Ann Picard (Pascal Ste-Marie), Nicolas Picard (Alicia Picard) et leurs chers enfants: Charles, Jeanne, Thomas, Julia et Margot; ses frères et sœurs: feu Hélène (feu Pierre Alméras), Robert (feu Andrée Gingras), feu Bernard (Ginette Casavant), feu Michel (Janine Brunelle), Élise (feu Keith Chalkley) et Lucie; son beau-frère et sa belle-sœur: Louis et Lucie Gauvin de même que ses grands amis Jean Poudrier, Pierre-Paul Savard et feu Denis Gravel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, téléphone : 418 682 6387, site web : www.coeuretavc.ca.