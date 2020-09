Plus de 120 000 cas de COVID-19 réunis au Québec et en Ontario

La tendance à la hausse du nombre de cas de COVID-19 et du nombre d’hospitalisations continuait d’inquiéter les autorités de la santé publique, samedi, à travers le pays.

En début d’après-midi, déjà 1133 nouveaux cas avaient été répertoriés à raison de 698 contaminations au Québec et 435 en Ontario.

En date de vendredi, 1175 cas ont été signalés en moyenne chaque jour au Canada au cours d'une période de sept jours, une situation qui inquiète la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«Alors que le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter et qu'une autre fin de semaine s'amorce, nous demandons aux Canadiens de renforcer leurs mesures de protection individuelle et de réduire le plus possible le nombre de contacts étroits compte tenu de leur situation personnelle et familiale», a-t-elle plaidé samedi.

Au Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a aussi réitéré son appel pour que «tous les Québécois, peu importe le niveau d’alerte de leur région, [limitent] leurs contacts pour les prochaines semaines», afin de tenter de casser l’inquiétante deuxième vague dans laquelle on se trouve.

En plus des 698 nouveaux cas, la Belle Province a comptabilisé sept décès supplémentaires, portant le total à 71 005 personnes infectées et à 5821 morts depuis le début de la pandémie.

Selon les données de samedi, 217 personnes étaient hospitalisées (+18) et 45 personnes étaient aux soins intensifs (+2) tandis que 33 148 personnes ont pu être dépistées, pour un total de 2,2 millions de tests.

En Ontario, les autorités ont battu le record de dépistage avec 43 200 tests. La province compte au total 49 340 contaminations et 2837 décès depuis le début de la crise.

Au Canada, ce sont près de 70 000 personnes qui ont pu être testées quotidiennement la semaine dernière. Et 1,4 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif.

La situation au Canada:

Québec: 71 005 cas (5814 décès)

Ontario: 49 340 cas (2837 décès)

Alberta: 17 190 cas (261 décès)

Colombie-Britannique: 8543 cas (229 décès)

Saskatchewan: 1846 cas (24 décès)

Manitoba: 1764 cas (19 décès)

Nouvelle-Écosse: 1087 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 272 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 58 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 151 589 cas (9263 décès)