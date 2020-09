Cri du cœur d’une âme d’enfant

Le texte que j’ai pondu ce matin va certainement être difficile à lire pour certains. Mais j’imagine que c’est ce que les petites Norah et Romy auraient à dire présentement si elles pouvaient encore s’exprimer. Ça me plairait que vous consentiez à le publier, car si sa lecture faisait réfléchir ne serait-ce qu’un seul parent (mère ou père) en difficulté, j’aurai accompli ma mission.

« Papa, aujourd’hui mon âme a mal ! Tu as commis l’irréparable en choisissant, dans un élan de colère et de découragement, de m’emmener avec toi dans la mort.

Papa, j’avais une confiance sans bornes en toi. J’aurais fait n’importe quoi pour toi. Je t’aurais suivi n’importe où. Toi, mon parent adoré qui m’a aidé à traverser les durs instants de mes petites maladies infantiles, qui a réparé mes bobos aux genoux à coup de souffle magique, qui m’a amené manger plein de crèmes glacées les chaudes journées de canicule, qui m’a aidé dans mes travaux scolaires, malgré mes ras-le-bol d’enfant, pour que je réussisse dans la vie !

Papa, pourquoi tu as fait ça ? J’avais un rôle à jouer sur cette terre, une mission à accomplir. J’avais le droit de vivre ma vie et de prendre mes décisions, tout comme toi ! Papa, ton rôle était de me protéger, de m’aider à choisir ma robe ou mon smoking de bal de finissant, de m’accompagner à l’autel à l’occasion de mon mariage et de me donner des conseils lorsque moi-même je trouverais difficile mon rôle de parent. Mon rôle à moi aurait été de t’accompagner dans la vieillesse.

Maintenant, je vais manquer les premiers pas de l’enfant que j’aurais pu avoir, sa première rentrée scolaire, et toutes les petites joies de la vie auxquelles j’avais droit. Toi-même ne tiendras jamais tes petits-enfants dans tes bras.

Papa, toi qui, quand l’auto faisait défaut, n’hésitais jamais à consulter un bon mécanicien, pourquoi tu n’as pas fait pareil quand tu as commencé à te sentir mal et dépressif ? Comme pour l’auto, quand on attend trop avant de la réparer, les dommages sont encore plus graves et plus coûteux.

Des gens qui t’aiment auraient été prêts à t’écouter et t’aider. Les séparations et autres épreuves font partie de la vie, mais on y survit. Pour éviter quelques mois de douleurs à traverser, puis le retour du soleil après, tu as infligé des années de souffrances à tout le monde, jusqu’à la fin de leurs jours peut-être ?

L’acte que tu as commis est inacceptable. Si Dieu existe, c’est loin de moi maintenant que tu continueras de cheminer. Moi, je m’en vais ailleurs en attendant. Contrairement à ce que tu pensais, nous serons éloignés et non réunis. Tu vas devoir comprendre certaines choses avant qu’on se revoie. L’amour est toujours le chemin à suivre, pas la vengeance ni l’amertume, qui ne mènent que sur le chemin du mal.

Pepper

Personne n’a pu être insensible au drame vécu par ces deux fillettes et leurs proches. Votre texte vous appartient, mais il fera certainement écho dans la tête et le cœur de plusieurs. On ne sait pas ce qui a pu motiver ce père dans les gestes posés, et probablement ne le saurons-nous jamais.

Mais il serait bon de s’attarder à réfléchir à l’importance de jeter régulièrement un œil sur notre propre vie pour en analyser les contours et vérifier si notre feuille de route est la bonne, si elle n’aurait pas dévié, si elle ne mériterait pas une mise au point.

La pandémie a mis en lumière la fragilité de l’existence terrestre en nous frappant sans avertir, nous obligeant à nous isoler du jour au lendemain, nous faisant perdre du même coup tous nos repères. Cet examen de conscience que vous proposez aux parents qui risquent de déraper nous serait certainement utile à nous tous qui naviguons à vue dans nos vies, sans nous poser assez de questions sur nos comportements.