Des jeux de cartes évolutifs

Vous aimez les jeux de société et vous avez aussi une âme de collectionneur ? On a la solution pour vous : les living card games ou, simplement traduit, les jeux de cartes évolutifs.

Le nom dit exactement ce que c’est, c’est un jeu de cartes auquel se greffent régulièrement de nouvelles cartes qui vont modifier l’expérience de jeu.

On peut dire que Magic the Gathering est le premier jeu de ce type et qu’il a ensuite fait de nombreux petits.

Aujourd’hui, ce type de jeu est pratiquement la chasse gardée d’une seule entreprise, l’américaine Fantasy Flight qui en propose plusieurs sous des thèmes différents, mais qui reprennent généralement des principes communs.

Nous vous proposons cette semaine trois de leurs fleurons qui ont beaucoup de succès sur le marché.

Marvel Champions : LE JEU DE CARTES

1-4 joueurs

45 à 90 minutes

14 ans +

Les super héros ont la cote depuis quelques années et ce type de jeu se prête à merveille à l’univers Marvel.

Vous aurez le choix d’incarner Iron Man, Capitaine América, Capitaine Marvel, Hulk et plusieurs autres. Et ceux-ci affronteront tous les vilains de cet univers.

Il s’agit ici d’un jeu coopératif où l’objectif des joueurs est de combattre les vilains et de les vaincre sans épuiser tous leurs points de vie.

Pour y parvenir, ils disposeront d’un paquet de cartes dont le contenu variera selon le personnage choisi. Il faudra bien utiliser ses cartes afin d’obtenir les meilleures combinaisons. De plus, il faut dépenser des cartes, c’est-à-dire les défausser, afin d’en jouer d’autres. Il y a donc une part intéressante de gestion dans ce jeu très profond qui offre une très grande rejouabilité.

Chaque personnage aura sa propre quantité de points de vie et pourra compter sur une quantité de cartes en main différente. Il y a donc une grande asymétrie à travers tous les personnages. Et depuis la parution du jeu, la quantité de personnages disponibles a triplé, voire quadruplé.

Mais ce n’est pas tout de défaire les vilains, il faut les battre à plus d’une reprise pour en venir à bout puisque ceux-ci gagnent en puissance.

De plus, à chaque fin de tour, une fois que tout le monde a joué, le vilain attaque, il peut aussi se retrouver avec des sbires qui vont aussi vous attaquer et on ajoutera des jetons menace dont il faudra aussi se débarrasser. Bref, c’est un jeu exigeant qui semble complexe, mais qui devient relativement simple même s’il vaut mieux avoir le guide sous la main pour les questions qui seront peut-être nombreuses.

Mais on vous le dit, comme c’est un jeu d’affrontement, on veut avoir le dessus et on y revient jusqu’à ce qu’on parvienne à notre fin.

Horreur à Arkham

1 à 2 joueurs

60-120 minutes

14 ans +

Il s’agit d’un jeu d’enquête coopératif qui se joue en campagne. C’est-à-dire qu’il y a des scénarios qui sont rejouables et qui vous permettent de mener des enquêtes différentes.

Les cartes vont donc varier selon le scénario choisi. Vous aurez des cartes rencontres, qui vont introduire de nouveaux personnages, et des cartes intrigues, qui vont ajouter de nouvelles menaces.

Votre objectif est de récolter des indices et d’explorer des lieux afin de progresser vers l’acte suivant.

Les joueurs vont ainsi jouer à tour de rôle et chaque joueur pourra réaliser jusqu’à trois actions pour faire avancer l’enquête et l’histoire.

Vous allez donc pouvoir amasser des armes pour éventuellement combattre.

C’est un jeu où la thématique est très forte et où il est facile de se laisser prendre par l’histoire.

Certains mordus vont même jusqu’à se créer des ambiances et des trames sonores afin de rendre le jeu encore plus immersif.

Le seigneur des anneaux

1 à 2 joueurs

30-60 minutes

13 ans +

Bienvenue dans la terre du milieu, cet univers créé par Tolkien qui est hyper immersif. Il s’agit à nouveau d’un jeu coopératif où les joueurs doivent vaincre un scénario.

La boîte de base propose trois scénarios et il est possible de s’en procurer d’autres par la suite, tout comme il est possible d’acheter de nouvelles cartes.

Avant d’amorcer le scénario, chaque joueur devra définir son paquet de 50 cartes afin d’être le plus efficace et d’améliorer ses chances de l’emporter.

Les joueurs vont jouer des cartes et vont ensuite enclencher la quête, qui est la façon de faire progresser le scénario.

En sélectionnant des personnages, on aura de la volonté et c’est ce qui fera avancer votre histoire.

Mais tout ne sera pas si facile qu’il y paraît. Il y aura des écueils et des ennemis en cours de route et il faudra affronter des menaces et mener des combats afin de poursuivre sa progression.

Si vous êtes mordus de l’univers de Bilbo et ses acolytes, vous serez certainement séduits par cette incursion profonde dans ce monde fantastique.