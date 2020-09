Eduardo Rodriguez prend du mieux

Après avoir raté toute la saison 2020 en raison de problèmes cardiaques causés par la COVID-19, le lanceur vedette des Red Sox de Boston Eduardo Rodriguez a enfin reçu de bonnes nouvelles cette semaine.

Le gérant de l’équipe, Ron Roenicke, a indiqué vendredi, en point de presse, que Rodriguez avait obtenu l’autorisation des médecins de reprendre légèrement l’activité physique. Le lanceur de 27 ans, qui a reçu en juillet un diagnostic de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) après avoir été infecté par le coronavirus, a pu recommencer à marcher plus tôt cette semaine, a rapporté le USA Today.

Roenicke a indiqué que les nouvelles étaient très bonnes du côté de Rodriguez, lui qui tentera de se remettre en forme pour la saison 2021.

«J’ai parlé avec lui après la décision [médicale] et il était très excité, a dit le gérant des Red Sox. Il vient juste de recevoir le feu vert pour recommencer à marcher. Dans quelques semaines, il pourra peut-être se mettre à marcher sur le tapis roulant et à faire de l’exercice. Ils [les médecins] espèrent que sa saison morte sera normale et qu’il pourra se reconstruire pour la prochaine année. Nous sommes tous excités de ça.»

Lors de la saison 2019, Rodriguez avait enregistré une fiche de 19-6 et 213 retraits sur des prises en 203,1 manches. Il avait également obtenu une moyenne de points alloués de 3,81.