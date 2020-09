BOUCHARD, Florence



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), Québec, le 13 septembre 2020, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée Mme Florence Bouchard. Née à Petite- Rivière St-François le 25 novembre 1926, elle était la fille de feu dame Lédy-Anne Tremblay et de feu Alexandre Bouchard. Elle demeurait auparavant en la paroisse St-Pascal-de-Maizerets à Québec.Les cendres de madame Bouchard seront ensuite déposées au Cimetière St-Charles. Madame Bouchard laisse dans le deuil ses sœurs: feu Géralda Bouchard et Jeannine Bouchard (feu Marcel Vallée); ses belles-soeurs: Aline Morissette (feu Joseph Bouchard), Aline Lavertu (feu Jean-Eudes Bouchard), Ghislaine Jobin (feu Noël Bouchard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Remerciements sincères au personnel de la résidence Aviva pour les soins prodigués à madame Bouchard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'OQPAC (Organisation Québécoise des Personnes Atteintes de Cancer), 1575 3e Avenue, Québec (QC) G1L 2Y4, téléphone: (418) 529-1425, site Web: https://www.oqpac.com/