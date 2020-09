Enfin un premier match au football collégial

Le résultat était bien secondaire, samedi, alors que la saison du circuit de football collégial Division 1 a finalement pu prendre son envol avec des protocoles bien précis afin que tout le monde impliqué soit en sécurité.

Après l’annulation à la dernière minute du match de vendredi soir entre Garneau et Lévis en raison d’un cas positif chez les Élans, tous retenaient leur souffle. Des entraîneurs portant le masque, des officiels utilisant un système de communication pour éviter les rassemblements et un sifflet électronique, les équipes utilisant leur propre ballon nettoyé régulièrement, un match à huis clos, tout était en place pour assurer la sécurité de tous. Quelques dizaines de partisans ont assisté à la partie sur le trottoir derrière la clôture à l’extrémité d’une zone des buts.

« Je suis juste content qu’on ait pu jouer le match, a résumé l’entraîneur-chef Dave Parent après la victoire de ses Titans de Limoilou par la marque de 37-0 devant les Cougars de Lennoxville. On a prouvé que c’était possible de disputer un match en temps de pandémie. Lennox a voyagé. Il n’y a pas eu d’accrocs. On s’est entraidé toute la semaine. Ce n’est pas parfait, mais ça se fait. Je pense que la saison va continuer. J’espère que ça va continuer pour les jeunes. C’était le fun de voir les deux équipes dans le cégep avant le match. »

Retour vers l’estrie

Jean-François Joncas abondait dans le même sens. « Depuis le 22 août quand nous avons débuté l’entraînement, l’objectif était de disputer un match, a souligné l’entraîneur-chef des champions en titre du Bol d’Or. Le résultat est décevant dans un sens parce que tu veux gagner comme compétiteur, mais c’est secondaire. Bien des jeunes et bien des équipes auraient voulu être dans nos souliers, aujourd’hui (samedi). Je n’ai jamais senti les jeunes en danger. Les jeunes ont apprécié avoir la chance de jouer. »

Parce que la Capitale-Nationale est une zone orange, les Cougars ont repris la direction de l’Estrie immédiatement après le match sans s’arrêter comme le prévoient les directives de la Santé publique. Limoilou avait préparé des boîtes à lunch pour leurs adversaires.

« Les Titans sont des hôtes parfaits, ils nous donnent une raclée et nous offrent le repas, a mentionné Joncas avec le sourire. Sérieusement, il y a eu une super bonne collaboration toute la semaine entre les deux collèges. Je suis confiant qu’on puisse continuer, mais personne n’est à l’abri d’un cas positif comme on l’a vu vendredi, avec Garneau. Il y a toujours des risques, mais ils sont minimes et contrôlés. Tout le monde avait les yeux sur nous et tout s’est bien passé. »

Des Titans dominants

Forts de 19 finissants, les Titans ont dominé de bout en bout le match. « Ce match est un signe de progression de notre programme, a affirmé Dave Parent. Les gars ont joué avec passion et émotion dès le départ. Ils avaient le goût jusqu’à la fin. C’est une belle victoire d’équipe. »

Joncas notait la jeunesse de sa brigade défensive. « On comptait cinq ou six recrues comme partants en défensive, a-t-il indiqué. Les gars ont mieux fait en deuxième demie. Je m’attendais à plus de notre offensive, notamment de la ligne offensive qui a accordé beaucoup de pénétration. Nos porteurs ont eu peu d’occasions d’atteindre la ligne de mêlée. »

Dans la victoire, Louis-David Bernier-Cloutier s’est mis en évidence avec quatre réceptions pour 100 verges et un majeur. Louis-Félix Doyon a récolté 64 verges et un majeur en quatre réceptions en plus d’amasser 20 verges en deux courses. Le demi offensif Natan Girouard-Langlois a inscrit deux touchés. Pierre-Luc Michaud a lancé trois passes de touché.

En défensive, Keith Bourque, Marc-Anthony Girard et Cédric Brière ont été les meilleurs avec chacun cinq plaqués.