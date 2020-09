Être vieux au Québec

Dur, dur ! Pour des raisons mystérieuses autant que sociales, vieillir au Québec est une tare. Les jeunes, qui deviendront vieux un jour, ont peu de contact avec les aînés. On voit rarement des ados attablés dans un restaurant avec leurs grands-parents en train de partager non seulement un repas, mais une conversation animée.

Cette scène, on l’observe souvent lorsqu’on voyage en Europe. C’est d’autant plus surprenant que c’est tellement inusité chez nous. Sur les réseaux sociaux, les obscénités qui s’écrivent sur les vieux risquent de provoquer des crises cardiaques chez les plus âgés.

D’abord, sachons que nombre de jeunes, majoritairement des mâles en rut, proposent souvent des solutions simples et finales en ce qui concerne tous les vieillards confus et atteints d’Alzheimer, qui « coûtent un bras à nous autres paieur de taxe (sic) », tweet que j’ai lu hier à la suggestion d’une amie et collègue, encore sous le choc de ce qu’elle venait de découvrir sur ces réseaux sociaux si inhumains.

Inutilité

Oui, les vieux sont inutiles aux yeux de ceux qui considèrent l’efficacité comme une valeur absolue au sein de la société. D’autres personnes âgées sont laissées pour compte par leur famille à la suite d’une séparation ou d’un divorce, car l’éclatement de la famille a également pour effet de distendre au fil des années les liens des familles recomposées ou éclatées de nouveau.

En perdant ses repères traditionnels, le Québec avait condamné en quelque sorte les vieux à se replier sur eux-mêmes, à vivre entre eux et à se confiner, même avant l’arrivée de la pandémie.

La dévalorisation des vieux est devenue une pandémie québécoise. Notre télévision est un miroir qui renvoie une image d’où les vieux sont souvent exclus. Cette discrimination n’a pas force de lobby, comme on en trouve chez les « racisés », les LGBTQ+ ou les féministes radicales, tous militants actifs, revendicateurs et bagarreurs.

Les vieux n’ont ni la force ni l’agressivité pour défendre leurs intérêts. Ils font, par définition, profil bas, fuient la polémique et recherchent le calme avant l’immobilité éternelle.

Abandon

Leur vulnérabilité physique les écarte de l’agitation indissociable de l’action. Dans les CHSLD de toutes les horreurs, ils étaient nombreux à se laisser mourir au printemps dernier quand ils ont été abandonnés à eux-mêmes. On ne saura jamais combien sont morts de la COVID-19 et combien se sont en fait suicidés en se laissant tout simplement mourir. Dans la solitude, faut-il se le rappeler.

Le premier ministre Legault a déclaré encore hier qu’il se sentait coupable de l’impuissance du gouvernement devant l’incurie abyssale de nos institutions publiques à régler cette situation plus que scandaleuse.

En clair, un microbe invisible, destructeur a terrassé le Québec. Ce microbe a révélé notre faille sociale. Durant des décennies s’est installée dans l’indifférence générale une institution-ghetto où on parquait les vieillards dont une partie a été abandonnée par leur famille.

C’est tout le Québec qui doit avoir honte. Qui peut prétendre être fier d’être Québécois quand on regarde ces établissements, qu’il faut rebaptiser des mouroirs ? Force est de reconnaître qu’on a affaire à la dégradation morale et spirituelle d’un Québec à la dérive.