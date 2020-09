Finaliste aux Mercuriades

Bonne chance à Aki Sushi, plus important joueur dans le marché des sushis en épicerie au Québec, qui se retrouve en nomination en tant que finaliste dans la catégorie Entrepreneuriat au prestigieux concours Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce de Québec (FCCQ). La chaîne de comptoirs-restaurants (114 succursales), qui souligne ses 15 ans cette année, n’en est pas à ses premières distinctions, ayant a été nommée Franchiseur de l’année, en 2019, par le Conseil québécois de la franchise et ayant remporté le Fidéide Commerce de détail et e-commerce lors du 36e gala des Fidéides organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Les gagnants des Mercuriades seront dévoilés ce soir lors d’un gala virtuel diffusé à travers le Québec. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur d’Aki Sushi.

70 ans de mariage

Rose-Anne Gingras et Marcel Bureau (photo) célèbrent aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Natifs de Saint-Ubalde dans Portneuf, ils se connaissaient depuis leur tendre enfance et se sont mariés dans cette paroisse le 28 septembre 1950. Le couple a eu 6 enfants, a 13 petit-enfants et autant d’arrière-petits-enfants. Aujourd’hui nonagénaires, ils ont tous les deux fait carrière dans le monde hospitalier au Centre Hospitalier Robert-Giffard à l’époque. Félicitations.

Collaboration Santé Internationale

Nelson Michaud (photo), qui cumule une vaste expérience en enseignement et en recherche sur les enjeux et politiques internationals, a été nommé récemment président du conseil d’administration de Collaboration Santé Internationale (CSI), une organisation à but non lucratif qui, depuis plus de 50 ans, offre un soutien matériel aux centres de santé des pays en développement. M. Michaud, historien, politologue et juriste, est aujourd’hui professeur titulaire à l’École d’administration publique à Québec. En janvier dernier, il a été nommé à la direction du Groupe d’étude, de recherche et de formation internationales (GERFI) de l’ÉNAP.

Le meilleur

Félicitations à Nicolas Huot (photo), professionnel en titre au club de golf Royal Québec de Boischatel, qui a mérité le titre du meilleur centre d’ajustement de bâtons Callaway de l’année au Canada. Nicolas a remporté la première place pour la vente de bâtons Callaway parmi plus de 500 centres d’ajustement de bâtons à travers le pays.

Anniversaires

Dennis Dawson (photo), sénateur canadien depuis 2005, 71 ans... Michel Arcand, directeur général parintérim du Centre Desjardins Entreprises Chaudière Sud et Appalaches, 63 ans... Vincent Bernier, vice-président Développement international, Groupe Bemesa... Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 51 ans... Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne, 65 ans... Brigitte Bardot, actrice de cinéma (Et Dieu... créa la femme) et chanteuse française, 86 ans...

Disparus

Le 28 septembre 2000. Pierre Elliott Trudeau (photo) 80 ans, ex-premier ministre du Canada... 2017. Marietta Marich, 87 ans, actrice américaine... 2016. Jean-Marc Bruneau, 91 ans, propriétaire de la compagnie de chaussures Faber et l’un des fondateurs des Remparts et des Nordiques (AMH)... 2016. Shimon Peres, 93 ans, ancien président israélien, figure historique et Prix Nobel de la Paix (1994)... 2015. Michael Burgess, 70 ans, ténor canadien... 2012. Michael O'Hare, 60 ans, acteur américain... 2011. Pierre Dansereau, 99 ans, écologiste québécois... 2010. Serge Bélair, 69 ans, une grande voix de la radio et de la télévision québécoise... 2009. Ghislain Bouchard, 77 ans, père de La Fabuleuse histoire d'un Royaume au Saguenay... 1989. Ferdinand Marcos, 72 ans, élu président des Philippines en 1966... 1978. Le pape Jean-Paul Ier, 66 ans, dont le règne n'aura duré que 33 jours.