Fou dimanche en vue dans le baseball majeur

Il y aura 15 matchs simultanément, dimanche après-midi, dans le baseball majeur pour conclure, du moins en pratique, la saison régulière.

Si la lutte risquait de se poursuivre jusqu’au dernier jour dans la Nationale, les huit clubs d’ores et déjà qualifiés pour les éliminatoires dans l’Américaine connaîtront inévitablement leurs adversaires en vue du premier tour des séries.

Le réseau TVA Sports diffusera notamment, à compter de 15h, le match entre les Blue Jays de Toronto et les Orioles de Baltimore. L’occasion sera belle pour suivre en parallèle les 14 autres rencontres du baseball majeur.

Les Blue Jays font partie des équipes qualifiées dans l’Américaine. Les Rays de Tampa Bay et les Athletics d’Oakland auront le privilège de disputer la première ronde 2 de 3 à domicile tandis que les Twins du Minnesota, les Indians de Cleveland et les White Sox de Chicago livrent une chaude bataille pour le titre de la section Centrale de même que pour l’intéressante option de terminer quatrième tête de série. Les Yankees de New York et les Astros de Houston complètent le portrait.

À propos des Yankees, ils ont pris une sérieuse option sur la deuxième place de la section Est de la Ligue américaine, dès samedi après-midi, en battant les Marlins de Miami par le pointage de 11 à 4. Le joueur des Yankees Luke Voit a profité de cette partie pour frapper son 22e circuit de la saison, une claque de trois points, en sixième manche. Voit domine le baseball majeur au chapitre des longues balles.

Moins de matchs pour les Cards?

Avant les rencontres de samedi soir, quelques clubs de la Nationale se battaient encore pour une place dans les éliminatoires. Certains matchs impliquant les Giants de San Francisco, les Brewers de Milwaukee et/ou les Phillies de Philadelphie risquent d’être décisifs, ce dimanche.

Pour ajouter à la situation complexe concernant le classement de la Nationale, les Cardinals de St. Louis, déjà qualifiés, pourraient terminer la saison avec seulement 58 matchs joués, eux qui ont été affectés, durant la campagne, par des cas de COVID-19 dans l’équipe.