Kili, spécial COVID-19

Le Kilimandjaro à Québec, en version numérique, en soutien à la recherche en neurochirurgie au CHU de Québec-Université Laval, a permis à la Fondation du CHU de Québec de recueillir la somme de 145 750$. Cette année, les participants ont eu la liberté de décider du moment et du lieu de leur exploit, soit en montant 29 220 marches d'escalier ou en franchissant 5895 mètres en montagne, et de choisir avec qui ils atteindraient leur objectif, c’est-à-dire seul ou en équipe. Sur la photo, de gauche à droite: Kathy Gélinas, ambassadrice des patients du service de neurochirurgie; Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency et président d’honneur; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec; Léo Lachance, vice-président des Services professionnels, GFT Canada; Sylvine Cottin, représentant le comité organisateur; et le Dr Jérôme Paquet, chef du service de neurochirurgie du CHU de Québec-Université Laval.

60 ans de mariage

Roger Lavoie et Gisèle Beaulieu (photos), de l’arrondissement Chicoutimi à Saguenay, ont célébré récemment leur 60e anniversaire de mariage. Roger, originaire de la région d’Ottawa et Gisèle, de Chicoutimi, se sont rencontrés en 1957 et se sont mariés trois ans plus tard, le 2 juillet 1960, à Chicoutimi. Le couple a deux enfants (deux filles) qui vivent et travaillent à Montréal et à New York comme enseignante et infirmière. Roger a été militaire pendant 35 ans. Le couple a vécu quelques années à Ottawa avant de revenir s’installer au Saguenay en 1980. Mes félicitations à vous deux.

Parfaite à deux...

France Huot, technicienne en loisir de la Résidence des Bâtisseurs Le Manoir Sully à Québec, me rapporte que deux résidentes, Monique Genois et Ghyslaine Bouchard, ont réalisé une partie parfaite conjointe aux quilles au sein de leur ligue Les Tonnerres du Manoir. Monique et Ghyslaine ont uni leurs efforts en effectuant des tirs, tour à tour, pour réaliser l’exploit survenu il y a quelque temps. Mieux vaut tard que jamais! Bravo.

3 générations

Lucille Lessard de la Résidence Jazz Lebourgneuf est devenue arrière-grand-mère pour la toute première fois avec l’arrivée d’une 3e génération de filles en décembre 2019. Sur la photo, Lucille est accompagnée de sa fille Lucie Boucher, de sa petite-fille Marie-Michèle Côté et de la mignonne petite Flavie Côté, son arrière-petite-fille. Une belle famille heureuse.

Anniversaires

Serena Williams (photo), championne américaine de tennis, 39 ans... Anthony Kavanagh, humoriste québécois, 51 ans... Melissa Sue Anderson, actrice américaine (La petite maison dans la prairie), 58 ans...Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma québécoise, 71 ans... Olivia Newton John, chanteuse australienne née en Angleterre, 72 ans... Louise Beaudoin, femme politique, ex-députée indépendante de Rosemont, 75 ans.

Disparus

Le 26 septembre 2019. Jacques Chirac (photo), 86 ans, président de la France pendant 12 ans (1995-2007), deux fois premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition... 2019. Nick Polano, 78 ans, hockeyeur et entraîneur de la LNH... 2017. Barry Dennen, 79 ans, acteur et scénariste américain... 2016. Nicol Tremblay, 67 ans, avocat et maire d’Alma au Lac-Saint-Jean de 1987 à 1991... 2013. Denis Brodeur, 82 ans, photographe et père de l’ex-gardien de but de la LNH Martin Brodeur... 2010. Joseph (Jos) Dubé, 77 ans, ex-conseiller publicitaire radio (CKCV, CHRC) et télé de Québec... 2008. Paul Newman, 83 ans, légendaire acteur américain... 2007. André Coutu, 76 ans, ex-directeur général du Club Entrain à Sainte-Foy...1991. Jean Lajeunesse, 70 ans, comédien et animateur... 1968. Daniel Johnson, 53 ans, premier ministre du Québec en 1966.