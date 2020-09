La musique comme bouée

« Sous les masques, les visages nus se révèlent les uns aux autres aveuglément. » Le chanteur Peter Peter était bien loin de se douter, lorsqu’il les a écrites... il y a un an, que les paroles de son nouvel album résonneraient autant aujourd’hui.

L’observation fait rigoler Peter Peter. Au bout du fil depuis Paris, où il s’est installé il y a quelques années, le Québécois comprend que ces paroles peuvent porter les mélomanes à croire que sa chanson, Répétition, traite de la pandémie de COVID-19 qui paralyse la planète entière depuis plusieurs mois déjà.

« J’ai dû corriger plusieurs journalistes qui disaient que j’avais écrit cette chanson pendant la pandémie », laisse tomber le chanteur, sans pour autant paraître agacé.

C’est de bonne guerre. Et Peter Peter ne semble pas être du genre à s’emporter pour si peu, son naturel calme et posé transparaissant rapidement en entretien avec Le Journal.

N’empêche, le chanteur raconte de son propre chef le véritable sens de ses paroles.

« Les masques dont il est question, ce sont ceux de l’ivresse, par exemple, qu’on porte lorsqu’on sort dans les soirées. Ça n’a rien à voir avec ceux qu’on connaît depuis quelques mois », ajoute-t-il, en guise de précision.

« Loin d’être simple »

Il faut dire que, en France, les masques sont encore plus omniprésents qu’au Québec. Les mesures sanitaires imposées à Paris sont en effet beaucoup plus strictes, le port du couvre-visage étant obligatoire jusque dans les lieux publics extérieurs.

Quant à l’industrie du spectacle, elle y est toujours paralysée. Et le chanteur ignore quand il pourra remonter sur scène.

« C’est loin d’être simple, disons », laisse simplement tomber Peter Peter.

À défaut de pouvoir renouer avec son public sur les planches, le chanteur revient donc aujourd’hui avec Super comédie, un quatrième album déposé dans les bacs de part et d’autre de l’Atlantique hier.

La table a déjà été mise avec la sortie des deux premiers extraits, Conversation et Répétition, lancés au cours des derniers mois.

Plus introspectif

Ce qu’ils laissaient présager se confirme dès la première écoute. Le chanteur, de son vrai nom Peter Roy, y est plus introspectif et posé qu’il ne l’était sur son offre précédente, Noir Éden.

« À l’époque de mon dernier album, j’ai eu envie de m’ouvrir davantage au grand public, avec des chansons comme Loving Game. J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mais pour Super comédie, j’ai voulu faire l’inverse, de me libérer de tout impératif commercial. Je me suis donc permis de faire les chansons qui me venaient naturellement, plutôt que d’essayer de plaire à un certain public », explique-t-il.

Le résultat, espère-t-il, fera office de « bouée » à ses fans, leur permettant de naviguer plus aisément cette période pour le moins incongrue.

« C’est comme ça que je consomme moi-même des albums en ce moment. Je crois qu’un album plus introspectif se prête bien à ça. Et ça a toujours été mon truc d’estime, savoir que mes albums aident les gens à passer à travers des temps difficiles. Et on s’entend que les temps sont particulièrement difficiles présentement », indique-t-il.

« Le Québec me manque »

Dès que la situation mondiale rentrera dans l’ordre, Peter Peter promet de renouer avec sa terre natale, le Québec, dès qu’il le pourra. Car de l’autre côté de l’Atlantique, le mal du pays commence à poindre à l’horizon.

« Le Québec me manque beaucoup », avoue-t-il.

Il y a un bon moment qu’il n’a pas pu visiter ses proches – dont sa mère, toujours à Montréal – en raison de la fermeture des frontières. Il lui tarde ainsi de poser ses bagages ici même, au Québec, le temps d’une visite.

« Je suis habitué à revenir à Montréal plusieurs fois par année, mais ça fait plus d’un an que je n’ai pas pu y remettre les pieds. Les deux langues, l’atmosphère unique, mon jogging sur le mont Royal, les grands espaces... Tout ça, ça me manque », avance Peter Peter.

► L’album Super Comédie est présentement sur le marché.