Mondiaux de cyclisme : Anna van der Breggen réalise le doublé

(Sportcom) – Après s’être imposée au contre-la-montre individuel jeudi en Italie, la cycliste néerlandaise Anna van der Breggen a récidivé samedi, aux Championnats du monde, en enlevant la course sur route.

Ses compatriotes Annemiek van Vleuten et Marianne Vos ont terminé deuxième et quatrième tandis que l’Italienne Elisa Longo Borghini a complété le podium.

La médaille d’argent de van Vleuten est encore plus remarquable qu’il y a un peu plus d’une semaine, elle s’était fracturé le poignet gauche au Giro Rosa, une compétition remportée par van der Breggen.

Karol-Ann Canuel, 66e (+14 minutes 01 seconde) du jour, est la seule des trois Québécoises en lice qui a complété le parcours de 134 kilomètres dont l’arrivée était sur le circuit de course automobile d’Imola.

Marie-Soleil Blais et Magdeleine Vallières-Mill n’ont pas terminé l’épreuve. Alison Jackson (+4 minutes 49 secondes) a été la meilleure Canadienne en finissant en 30e place. L’Albertaine s’est échappée en solo pour ensuite être rejointe et demeurer dans le groupe qui a été en tête de course pendant deux des cinq tours du circuit routier.

«C’était vraiment dur physiquement et aussi, c’était technique avec des descentes où il fallait toujours être attentive, a reconnu Canuel après l’épreuve. J’ai eu plus de difficulté à me placer en avant et l’effet yo-yo a commencé à se faire sentir quand ç’a commencé à rouler un peu plus rapidement.»

La Gatinoise s’est évidemment réjouie de la victoire de celle qui est sa coéquipière au sein de l’équipe professionnelle Boels-Dolmans.

«Elle est vraiment impressionnante ! Elle le mérite, elle a travaillé fort et elle va être belle avec son maillot», a ajouté la Québécoise en riant, qui sera de la Flèche wallonne mercredi pour épauler la nouvelle championne du monde.