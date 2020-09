Montréal: nouvelle manifestation contre l’inaction climatique

Un an après la venue de Greta Thunberg, la mobilisation pour le climat et la justice sociale sera beaucoup moins spectaculaire cette année à Montréal, mais des militants promettent tout de même de se faire entendre samedi après-midi à la Place du Canada.

Cette manifestation est organisée dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour le climat, qui avait attirée des centaines de milliers de personnes au centre-ville de Montréal l’an dernier.

«Un an après le 27 septembre, les gouvernements proposent des mesures carrément insultantes. Ils ne peuvent plus prétexter l'ignorance», a alerté dans un communiqué François Geoffroy, porte-parole du groupe La Planète s’invite au Parlement.

Les militants réclament notamment l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2030, mais leurs revendications dépassent la question de l’environnement. Ils disent se mobiliser également pour la régularisation des personnes migrantes, pour la refonte des services de police ainsi que pour la reconnaissance des droits autochtones.

«Si nous ne changeons pas systématiquement les manières dont nous soignons notre trauma et traitons des enjeux comme les changements climatiques, les personnes racisées, les travailleur.ses migrant.es et nos communautés les plus vulnérables, notre futur ne sera pas reconnaissable», a ajouté Elijah Olise, porte-parole pour le Racial Justice Collective et pour la Coalition pour le définancement de la police.

Les associations Debout Pour La Dignité, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES), Climate Justice Montreal, XR Youth Québec, Pour Le Futur Montréal et Solidarité sans frontière devraient également être présentes.

Au même moment, le groupe de parents Pour Nos Enfants Montréal promettait d’aménager une installation de chaussures pour enfants afin de représenter la génération la plus touchée par les changements climatiques.