Québec veut élargir la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge

Le tronçon de la route 117 compris entre Labelle et Rivière-Rouge, dans les Laurentides, sera élargi pour compter deux voies par direction et un terre-plein central.

• À lire aussi: 2,3 milliards $ aux municipalités et aux sociétés de transport

C’est ce qu’a confirmé samedi le ministre des Transports, François Bonnardel, en précisant que les travaux pourraient débuter dès 2022, si le projet de loi 66 accélérant certains projets d’infrastructure est adopté à l’Assemblée nationale.

Rappelons que lorsqu’on roule en direction nord, les quatre voies à chaussées séparées prennent fin à Labelle et reprennent ensuite à Rivière-Rouge sur quelques kilomètres. Le projet est d’assurer la continué des voies rapides séparées sur le tronçon de 14,6 km compris entre Labelle et Rivière-Rouge.

Sept accidents mortels et un accident avec blessés graves sont survenus sur ce tronçon, entre 2014 et 2019.

En moyenne, 7800 véhicules circulent chaque jour sur la route 117 dans le secteur visé par les travaux d’élargissement. En été, cette moyenne grimpe à 9300.

«L'élargissement et la séparation des chaussées de la route 117 actuelle entre Labelle et Rivière-Rouge sont les solutions définitives aux enjeux de sécurité dans ce secteur. Je le réitère: il n'y a pas de compromis à faire quand il s'agit d'améliorer la sécurité des usagers de la route», a dit le ministre Bonnardel.

«J'ai aujourd'hui un grand sentiment de devoir accompli et je suis convaincue que les citoyens de ma circonscription se réjouiront avec moi de cette annonce, a souligné Chantale Jeannotte, députée de Labelle. Le comité SOS 117, composé d'élus municipaux de la région avec lequel je collabore depuis 2018, ainsi que la population de la circonscription de Labelle ont été entendus. C'est un grand jour pour notre région!»

Le gouvernement veut par ailleurs, comme il l’a annoncé samedi, sécuriser la route 117 entre Labelle et Mont-Laurier au cours des prochaines années. Des travaux de correction de la courbe du pont Ouellet, à Labelle, sont prévus, et on doit entreprendre le réaménagement de ses approches dès cet automne. Au printemps, Québec souhaite aussi poser une bande rugueuse médiane sur la route 117.