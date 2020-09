«Tesla»: la nature est-elle un chat?

Michael Almereyda réalise le film biographique non conventionnel Tesla, qui met en vedette Ethan Hawke, Eve Hewson et Kyle MacLachlan.

C’est en caressant un chat, en voyant de l’électricité statique dans le poil de son animal, que Nicola Tesla (Ethan Hawke, parfait avec sa voix douce et rauque à la fois) s’est demandé si la nature n’était, au fond, qu’un gigantesque chat. C’est sur cette anecdote que s’ouvre Tesla, avec la voix hors-champ d’Ewe Hewson (elle incarne Anne Morgan, la fille de J.P., le financier américain). Et c'est en voyant ces premières images d’Anne et de Nicola tournoyer sur des patins à roulettes qu’on sait déjà que ce «biopic» sera à l’image de Tesla, c'est-à-dire original.

Car le cinéaste Michael Almereyda (Hamlet de 2000, également avec Ethan Hawke, mais aussi Marjorie Prime) s’amuse, transgresse et use de tous les artifices possibles pour transmettre la magie des découvertes scientifiques du savant. Les anachronismes sont légion (Ethan Hawke chante Everybody Wants to Rule the World... en faussant!), de même que les références au présent (ce point rappelle d’ailleurs le Radioactivité de Marjane Satrapi, sorti la semaine dernière) et le bris du quatrième mur, tant Ethan Hawke qu’Ewe Hewson s’adressant aux cinéphiles à de nombreuses reprises.

L’histoire de Nicola Tesla est néanmoins racontée avec force détails, de son immigration aux États-Unis à ses découvertes, en passant par la relation compliquée qu’il entretient avec Thomas Edison (Kyle MacLachlan), présenté ici comme exploitant le travail de Tesla.

Joyeux, irrévérencieux et amusant tout en étant redoutablement sérieux (les tâtonnements de l’invention de la chaise électrique sont affreux), Tesla ne permet peut-être pas de savoir exactement qui était Nicola Tesla ni de comprendre son processus scientifique, mais Michael Almereyda et Ethan Hawke offrent leur vision du génie, une vision nécessairement confuse et floue, tout en étant à la fois humaine et donc passionnante.

N.B.: Tesla est disponible en formats VOD et numérique depuis le 22 septembre.

Note: 3,5 sur 5