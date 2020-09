Une vie à défendre la diversité

Décédé à l’été 2019 à l’âge de 76 ans, le militant québécois Laurent McCutcheon a laissé son empreinte dans l’univers collectif des Québécois. Durant des années, l’ex-haut fonctionnaire a été de tous les combats pour l’avancée du respect des droits de la personne, le droit à la diversité sexuelle ainsi que la reconnaissance des conjoints de même sexe.

C’est l’ex-journaliste Denis-Martin Chabot, aujourd’hui auteur, qui a tenu à écrire sa biographie ayant côtoyé avant son décès le pionnier dans la lutte contre l’homophobie au Québec. « C’était pour moi un désir de mémoire », lance l’auteur qui avait proposé en 2018 au militant d’écrire sa biographie. « À ce moment-là, je ne savais pas qu’il était malade et que ses jours étaient comptés », ajoute-t-il. C’est ensuite que j’ai appris qu’il était atteint d’un cancer incurable et qu’il n’en avait plus pour longtemps. »

Photo courtoisie

Ainsi, le militant des droits des personnes LGBT, Laurent McCutcheon, a accepté de se livrer lors d’une série d’entrevues qui serviraient à sa biographie sachant que c’était maintenant ou jamais. Après son décès, l’auteur a par la suite poursuivi ses recherches pour compléter son ouvrage en réalisant de nombreuses entrevues auprès d’une vingtaine de proches, amis et politiciens, dont Martin Cauchon, Réal Ménard ainsi que des personnalités connues dont, Daniel Pinard, Michel Marc Bouchard, Dany Turcotte, et Janette Bertrand qui signe d’ailleurs la préface.

« Pour moi c’était important de faire le point sur tout ce qu’il avait accompli, car il a souvent milité dans l’ombre », fait remarquer Denis-Martin Chabot qui l’avait déjà côtoyé à l’époque, où il était journaliste à Radio-Canada.

Persévérance et résilience

À travers cette biographie, on découvre non seulement les réalisations de ce personnage, mais aussi l’homme et ses qualités. « C’est quelqu’un de persévérant et résilient », souligne l’auteur. C’était aussi un homme brillant et charmant. » Outre toutes les bonnes causes pour lesquelles il a milité bénévolement durant une grande partie de sa vie, on apprend que Laurent McCutcheon a beaucoup souffert dans sa jeunesse alors qu’il vivait dans une petite ville et qu’il était attiré par les hommes. Il a fait une énorme dépression au point de ne pas aller à l’école pendant une année. » Cette souffrance a été une source de motivation dans l’accomplissement de son travail et la lutte qu’il a livrée voulant améliorer le sort des gens comme lui. D’ailleurs, à une certaine époque, il n’était pas rare de rencontrer une personne qui avait des idées suicidaires en raison de son orientation sexuelle.

Un Québec moderne

Grâce à son implication, Laurent McCutcheon a contribué à faire avancer le Québec sur le plan des droits de la personne. « Il était conscient de sa place dans l’histoire et de ce qu’il a accompli », affirme l’auteur.

On lui doit notamment l’adoption d’une loi reconnaissant les conjoints de fait de même sexe à l’Assemblée nationale. C’est aussi lui qui est à l’origine de la journée internationale de la lutte contre l’homophobie.

En juillet 2019, Laurent McCutcheon a eu recours à l’aide médicale à mourir qui lui permit une fin de vie dans la dignité.