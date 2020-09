Blague sur François Legault : Alexandre Boulerice a manqué de jugement, selon le Bloc

Le seul député du NPD au Québec, Alexandre Boulerice, a partagé sur les réseaux sociaux une blague à propos de François Legault qui n’a pas plu au Bloc québécois.

« C’est une compétence provinciale de négliger les personnes âgées malades, le fédéral n’a pas à nous dire comment faire ça », a publié jeudi sur Facebook la page satirique de gauche « Le Revoir », en faisant semblant, à la blague, que ces propos caricaturaux avaient été prononcés par le premier ministre François Legault.

Cette publication ironisait sur une récente sortie du premier ministre du Québec lors de laquelle il critiquait le discours du Trône, reprochant au gouvernement Trudeau de vouloir s’immiscer dans les champs de compétence des provinces en santé.

Le chef adjoint du NPD, qui devrait apporter son soutien au discours du Trône, a visiblement apprécié la moquerie. Alexandre Boulerice l’a repartagée vendredi sur Twitter, soulevant l’ire d’élus du Bloc québécois, qui trouvent la blague déplacée envers François Legault.

« Quel mépris. Indigne d’un élu du Québec. Y a toujours bien des maudites limites... », a tweeté le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

« On doit en effet se questionner en toute légitimité sur le jugement d’un élu qui partage le message d’un faux média qui injurie et médit sous prétexte d’humour contre le PM du Québec et en faveur de celui du Canada. Surtout un député d’une opposition en détresse », a ajouté le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Malgré les attaques de ses adversaires, Alexandre Boulerice n’a pas retiré l’image du « Revoir » de son compte Twitter.

« Bon, bien au moins c’est clair. Le sens de l’humour n’est pas le fort des députés du Bloc. L’épiderme est assez mince... », a plutôt rétorqué le député néo-démocrate de Rosemont–La Petite-Patrie.