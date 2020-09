La CAQ doit interdire le transfert de personnel en CHSLD, clame le PLQ

Après que le premier ministre du Québec François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé ont martelé jour après jour être prêt à affronter une deuxième vague de COVID-19, la députée libérale Marie Montpetit n’est pas convaincue que le gouvernement disait vrai.

«J’aimerais vous répondre de oui... On a un premier ministre et un ministre de la Santé qui nous ont dit qu’ils avaient appris de la première vague, que durant la première vague ils construisaient l’avion en plein vol. Mais force est de constater qu’ils n’ont pas tiré toutes les leçons qu’on aurait souhaité», tranche la porte-parole de l’opposition en matière de santé.

Selon elle, MM. Legault et Dubé tardent à implanter des mesures qui auraient dû être mises de l’avant il y a longtemps. Elle cite en exemple le transfert de personnel d’un CHSLD à un autre.

«La Colombie-Britannique l’a interdit au mois de mars, ce n’est toujours pas interdit ici au Québec. On a vu les conséquences que ça a eues au printemps durant la première vague», raconte Mme Montpetit.

Alors que la deuxième vague est à peine entamée, déjà les cas commencent à se multiplier dans les résidences pour personnes âgées. Rappelons que ce sont plus de 3000 aînés qui sont morts des suites du coronavirus durant la première vague.

«Très préoccupée» par la hausse marquée des derniers jours et le nombre d’éclosions dans les résidences pour personnes âgées, Marie Montpetit affirme avoir interpellé le ministre de la Santé à de nombreuses reprises, notamment au sujet du transfert de personnel.

«On a le pire bilan en termes de décès au Canada [et] un des pires au monde. C’est inacceptable et extrêmement déplorable de voir que le gouvernement ne prend pas action. On les connaît les solutions, on les connaît les enjeux. Ces enjeux-là ne devraient pas se reproduire en ce moment», se désole Mme Montpetit.