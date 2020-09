La COVID-19 infiltre les soins intensifs d'un hôpital de Québec

Après l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, voilà que l'Hôpital du Saint-Sacrement est également touché par une éclosion de COVID-19, à Québec.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Québec-Université Laval n’a pas spécifié le nombre de cas déclarés à la Santé publique. L'établissement n'indique pas non plus quels sont les étages touchés, mais des membres du personnel du CHU de Québec auraient reçu comme information que les soins intensifs en cardiologie et le pavillon Cécile-Coulombe seraient impliqués dans l’éclosion.

Le CHU de Québec n’interdisait pas encore les visites dimanche en matinée, mais il évaluait la situation.

Samedi, la Capitale-Nationale comptait 106 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, franchissant la barre psychologique des 100 cas pour une troisième journée de suite, alors qu’une dizaine d’entre eux ont été enregistrés au Cégep de Sainte-Foy.

Ce sont donc 3589 individus qui ont reçu un diagnostic positif de la COVID-19 dans la région de Québec depuis mars dernier. Près de 20% d’entre eux ont été déclarés malades seulement dans la dernière semaine.

– D'après l'information d'Alexandre Dubé et de Pierre-Alexandre Gosselin, TVA Nouvelles