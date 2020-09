La télé des enfants et des ados: la science en vedette à la maison

Maintenant que les jeunes ont retrouvé une partie de leur concentration sur les bancs d’école, pourquoi ne pas les stimuler en leur permettant d’assister à des expériences originales, mais aussi fort éducatives? Voici des émissions pour titiller leur fibre scientifique.

«À ne pas faire à la maison»

En seulement quatre minutes, la comédienne Jade Charbonneau répond à une question tout à fait légitime d’un enfant avec un expert et réalise une expérience frappante, voire explosive. Dans une capsule, on peut être témoin de la puissante lumière qui émane d’un laser alors que dans une autre, on se plaît à découvrir comment des bonbons peuvent piquer notre langue.

En tout temps sur Tou.tv.

«Annedroïdes»

La fiction braque ses projecteurs sur la science. À 11 ans, Anne est une adolescente surdouée qui a construit ses propres robots intelligents. Si elle ne parvient pas à garder son laboratoire pour elle seule, elle peut au moins compter sur l’aide de ses amis pour mener à terme ses nombreuses expériences. Cette série va bien au-delà de la simple science: on y parle aussi de technologie, d’ingénierie et de mathématiques.

En tout temps sur Tou.tv. Jeux offerts au www.ici.radio-canada.ca

«Génial!»

C’est l’émission idéale pour les petits et les plus grands qui veulent tester leurs connaissances scientifiques et être épatés par des expériences ô combien surprenantes. Grâce à ce jeu-questionnaire dont les questions sont tout sauf anodines, une pluie de phénomènes déjà observés sont expliqués avec soin et de manière très ludique. Même la biométhanisation peut être simple et amusante!

Lun-jeu 19 h, et samedi dès 16 h, à Télé-Québec.

«ScienceXplosion»

Magicien et scientifique, l’animateur prénommé Éric utilise pleinement les quelques minutes à sa disposition pour vulgariser et divertir avec un maximum d’idées, de couleurs, de formes et de textures. Les enfants apprécieront apprendre comment protéger un oeuf à l’aide d’un parachute, confectionner leurs propres cristaux et fabriquer un projecteur d’étoiles. Voilà la magie de la science!

Dimanche et lundi un peu avant 18 h, et mardi-jeudi un peu avant 18 h 25, sur TFO. Capsules offertes au tfo.org.

«Top science»

Aidés par leur famille, de petits génies en herbe reçoivent une boîte dans laquelle se trouvent divers objets pour relever des défis scientifiques. Certains doivent lancer des bonbons après avoir conçu un lance-pierre, une catapulte et une sarbacane, alors que d’autres doivent travailler avec des dominos, composer avec le magnétisme ou jouer avec l’élasticité. Des possibilités d’apprendre et de s’amuser infinies.

Lundi au mercredi à 19 h, sur TFO, et en tout temps via www.tv5unis.ca.

«Vite pas vite»

Un laboratoire du temps et de la vitesse. Voilà ce que proposent Fred et JS, qui s’amusent à réaliser de drôles d’expériences à l’école, comme couper des bananes façon ninja, lancer des tartes à la crème à un directeur ou faire éclater une balloune d’eau. Chacun des résultats est présenté avec une rapidité et une lenteur extrêmes. La captation de mouvements est à la fois originale et fort amusante, mais les réalisations ne sont jamais méchantes.

Samedi 9 h 30, sur ICI Radio-Canada Télé.