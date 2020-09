LeBron James n’est pas rassasié

La vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James a obtenu son billet pour sa 10e finale de la NBA en défaisant les Nuggets de Denver au compte de 117 à 107 lors du cinquième match de la finale d’association, à Orlando.

La formation californienne doit maintenant attendre la fin du duel entre les Celtics de Boston et le Heat de Miami avant de connaître son ultime adversaire à l’obtention du trophée Larry O’Brien.

«En ce moment, ça ne veut rien dire à moins de terminer le travail», a indiqué James au réseau ESPN après la victoire des siens, samedi, avant de tempérer ses propos.

«On va en profiter ce soir [vendredi], comme nous le devrions, parce que ce n’est pas quelque chose que tu réalises chaque année, a-t-il ajouté. Il y a seulement deux équipes qui peuvent atteindre la finale chaque année. Ce qui veut dire que seulement une trentaine de joueurs environ atteignent la finale. Nous allons en profiter, mais nous avons un objectif encore plus grand.»

En atteignant ce stade des séries éliminatoires pour la 10e fois, James s’est établi au troisième rang de l’histoire de la NBA pour le plus grand nombre de participations à cette série par un joueur, à égalité avec Kareem Abdul-Jabbar. Bill Russell domine ce classement avec 12 apparitions en finale.

S’il gagne la finale, son quatrième triomphe en carrière, il le réalisera au même endroit où l’ancienne légende des Lakers Kobe Bryant, décédée dans un accident d’avion en janvier, a gagné son quatrième titre de la NBA, soit à Orlando.

De plus, s’il devait gagner le championnat et le titre de joueur le plus utile en finale, il deviendrait le premier joueur de l’histoire à obtenir conjointement ces deux trophées avec trois équipes différentes.

«Je veux réaliser mon propre parcours, parce que c’est mon parcours, a mentionné James. J’ai apprécié tout ce qui s’est présenté à moi durant ce périple. Je veux dire tous les hauts et les bas, les hauts sur le terrain, les bas sur le terrain, les victoires et les défaites. Mais comme le dirait Frank Sinatra: "Je l’ai fait à ma façon" ["I did it my way"].»

Les Lakers pourraient connaître son dernier adversaire dimanche, alors que le Heat tentera d’éliminer les Celtics lors du sixième match. Dans le cas d’une victoire des Celtics, la deuxième équipe à faire les frais de la finale sera connue mardi.