L’ONU sens dessus dessous

«Notre maison commune est en désordre»... Cette phrase du président français Emmanuel Macron résume bien l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui entame mardi sa deuxième semaine avec entre autres une intervention du Premier ministre israélien.

Les discours cette année sont des vidéos, pré-enregistrées parfois plusieurs jours avant leur diffusion. Au final, «c’est comme regarder un film dans une salle de cinéma presque vide», relevait récemment le journaliste spécialiste de l’ONU au quotidien américain New York Times, Rick Gladstone.

La dimension humaine de la grand-messe diplomatique mondiale, avec son cortège de bilatérales plus ou moins secrètes, est cruellement absente en 2020, à cause d’une pandémie qui a mis le monde à terre en quelques mois.

Sans diplomatie «de dessous de la table», pas de diplomatie tout court, reconnaît sous couvert d’anonymat un ambassadeur d’un grand pays membre du Conseil de sécurité.

En têtes d’affiche, l’ONU a cependant battu des records, la virtualité ayant certaines vertus: plus de 160 chefs d’État et de gouvernement sur 193 membres des Nations unies, dont plusieurs dont les apparitions sont rares au siège de l’organisation, comme le Russe Vladimir Poutine, le Chinois Xi Jinping ou le pape François, venu pour la dernière fois à New York en 2015.

Sur le fond, guère d’avancées entre les États-Unis de Donald Trump, toujours prompts à dégainer contre la Chine, et le reste du monde plaidant pour davantage d’unité à l’heure d’une crise sanitaire aux conséquences difficilement mesurables.

Au milieu, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, tente de faire entendre sa voix, comme un capitaine refusant de quitter le navire «Multilatéralisme» en perdition -- il est souvent au siège new-yorkais déserté pour cause de télétravail.

Très long différé

”La pandémie est un signal d’alarme pour des catastrophes plus graves encore qui pourraient survenir, à commencer par la crise climatique», a-t-il averti jeudi. «Si nous y répondons avec la désunion et la désorganisation dont nous avons été témoins cette année, je crains le pire», a-t-il ajouté, sur fond de tensions sino-américaines croissantes.

La Russie, réfractaire au virtuel, ayant menacé de ne pas faire reconnaître les vidéos comme documents officiels de l’ONU, les discours des dirigeants sont introduits par l’un de leurs diplomates tenu de siéger dans l’amphithéâtre de l’Assemblée. Présidents et Premiers ministres se sont eux mis en scène dans des décors d’apparat, des jardins, ou devant des murs nus, flanqués de leur drapeau national.

Ainsi en a-t-il été pour le Libyen Fayez al-Sarraj, en partance, ou le Vénézuélien Nicolas Maduro, à la légitimité plus que décriée. Après un récent coup d’État, le Mali doit encore définir qui parlera en son nom.

En revanche, pas de chef d’État syrien honni des Occidentaux, ni nord-coréen, Kim Jong Un ayant choisi pour le représenter un diplomate qui interviendra mardi.

L’ONU, au matériel technique aléatoire, avait imposé des vidéos ne dépassant pas 15 minutes et envoyées au moins quatre jours avant leur diffusion. Les sept minutes de Donald Trump sont arrivées... à la veille de leur projection. La vidéo d’Emmanuel Macron a elle duré 50 minutes.

Contrairement aux années précédentes, la pause dans le grand raout diplomatique ne sera pas d’une journée mais de deux, dimanche et lundi. «Pour un grand nettoyage et désinfecter» l’amphithéâtre, explique un diplomate.

Après mardi, plusieurs visioconférences à haut niveau sont encore prévues sur la biodiversité, la pandémie, les femmes, l’arme nucléaire ou les conflits centrafricain et libyen. Les vidéos individuelles des dirigeants ne s’arrêteront pas pour autant.

Un sommet virtuel d’une journée pour célébrer le 75e anniversaire de l’organisation a en effet dû être interrompu le 21 septembre, les dirigeants n’ayant pas respecté les trois minutes imposées pour leur discours-vidéo. Cinquante-cinq pays doivent encore prendre la parole, a priori à compter de mercredi, dont le Brésil, l’Iran ou le Royaume Uni. Soit un très long différé sans précédent d’une quinzaine de jours pour des discours des Grands de ce monde...