«Mehdi et Val»: une grande épopée pour Marilou Forgues

L’aventure fantastique de «Mehdi et Val» tire à sa fin. Alors que la cinquième saison de la série jeunesse est actuellement diffusée sur ICI Radio-Canada Télé, l’adolescente Marilou Forgues, interprète de Val, se dit fière d’elle et heureuse du chemin parcouru.

L’épopée pour enfants située dans le Moyen Âge a permis à la jeune comédienne de 15 ans de continuer l’apprentissage de sa profession. Bien que Val lui «ressemble énormément», car «elle aime aider les autres, est courageuse, adore l’aventure alors que la routine l’ennuie pas mal», son personnage lui a transmis une nouvelle manière de penser.

«On n’est pas 100 % la même personne, donc j’ai pu retirer un peu du caractère de Val, de garder toujours un petit brin de curiosité et de naïveté à travers mon adolescence», confie celle qui étudie en quatrième année du secondaire.

Un exemple à suivre

Avec Val, elle s’enorgueillit de pouvoir donner des clés aux enfants. «Elle a une bonne influence; ça permet aux jeunes de voir que la curiosité, l’ouverture d’esprit et l’entraide sont des choses qui sont bonnes à avoir, surtout à leur âge.»

PHOTO COURTOISIE/ICI Télé

Il n’y a pas si longtemps, celle qu’on a aussi pu voir dans «Mes petits malheurs» ou encore «District 31» se trouvait à la place des jeunes qui regardent l’émission. C’est elle qui faisait des vedettes du petit écran des modèles.

«Il faut continuer à donner une belle influence comme Val le faisait, insiste-t-elle. C’est très important pour moi parce que quand j’étais jeune, je suivais tous mes acteurs préférés, j’absorbais [des traits de] leur caractère, je les trouvais tellement cools que je voulais être comme eux.»

«Ce que je trouve important, c’est que les jeunes puissent se reconnaître à travers les personnages, qu’ils puissent se dire "ok, je veux être ça" ou "j’ai vécu la même chose chez nous".»

Jeanne, l’amie de Léa

Depuis février, Marilou Forgues est aussi Jeanne dans «La vie compliquée de Léa Olivier». Amie du personnage principal joué par Laurence Deschênes, elle facilite sa transition d’une petite ville ontarienne à Montréal.

Avec Jeanne, une fille «calme» et «terre-à-terre», la comédienne a pu développer une interprétation différente de celle exprimée sur le plateau de «Mehdi et Val». «Elle est plus réaliste et j’étais habituée à aller dans le fictif, dans la personne qui est très spontanée, extrêmement active et pleine d’énergie.»

De plus, pour Marilou Forgues, la fiction a rejoint la réalité grâce au projet basé sur les populaires romans de Catherine Girard-Audet.

«À l’école primaire, je lisais les livres et je me disais “ce serait le fun qu’un jour, on puisse voir ça à la télé, je vois tellement ça!” Je me créais des scènes de film et de série avec celles du livre. Quand j’ai appris qu’il allait y avoir une série, j’ai tellement travaillé fort pour avoir le rôle.»

L’ultime saison de «Mehdi et Val» se poursuit sur ICI Radio-Canada Télé, du lundi au vendredi, à 8 h 28. Tous les épisodes diffusés sont disponibles via Tou.tv. La première saison de «La vie compliquée de Léa Olivier» peut être visionnée intégralement sur Club illico.