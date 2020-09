Les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale passeront au palier rouge, soit l'alerte maximale, au cours des prochains jours, a confirmé le bureau du ministre de la Santé Christian Dubé, dimanche soir.

Il n'est pas non plus impossible que le gouvernement prenne la décision de fermer à nouveau bars et restaurants dans ces régions dans le but de endiguer la propagation du coronavirus.

D'autres détails à venir.