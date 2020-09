The Suicide of Rachel Foster: une occasion ratée

Un hôtel abandonné. Un drame familial complexe. Une mort suspecte. The Suicide of Rachel Foster contient plusieurs éléments qui auraient pu en faire un bon jeu... s’il était tombé dans d’autres mains. On doit donc se contenter d’une aventure linéaire, monotone et même, par moment, ennuyante. Quel dommage !

Un nouveau type de jeu gagne en popularité depuis quelques années : les expériences narratives. Pas de scènes d’action, d’affront, de combat. Simplement un parcours linéaire où on navigue un scénario sur lequel on n’a peu de contrôle ou d’incidence. Bref, un film dont on prend les commandes.

Dans certains cas — notamment l’excellent Until Dawn — ça fonctionne très bien. Dans d’autres ? L’expérience est, disons, moins concluante. Et c’est malheureusement le cas de The Suicide of Rachel Foster.

On incarne ici le personnage d’une jeune femme qui, à la suite du décès de ses parents, doit retourner à l’hôtel familial dont elle a hérité afin d’en finaliser la vente. Mais une fois sur place, les démons de son passé ne tardent pas à refaire surface. Prisonnière d’un cauchemar éveillé, l’héroïne doit percer le mystère qui a ébranlé la communauté locale : l’aventure extra-conjugale de son père avec une adolescente ayant mené au suicide de cette dernière.

The Suicide of Rachel Foster a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce en raison des thèmes particulièrement épineux qu’il évoque. Mais rassurez-vous, le jeu n’a rien de choquant. Il n’a toutefois pas grand-chose de bien effrayant non plus. Ni même d’excitant...

Monotone

Pas que l’histoire soit ennuyeuse, ou même banale. Non. Mais le problème, c’est que l’expérience est incroyablement simple et, au final, monotone. L’idée d’inclure un « assistant » — ici, une voix au bout du fil — qui nous dicte chaque action à effectuer et chaque endroit à visiter retire toute complexité au parcours. Exit les remue-méninges, casse-têtes et puzzles. Et ça, ça finit par être lassant. Très lassant, même.

Au moins, The Suicide of Rachel Foster nous donne le luxe d’explorer à notre guise un univers qui n’est pas sans rappeler celui du Overlook Hotel où Jack Torrance a succombé à ses pulsions meurtrières dans The Shining. On salue également le travail sonore impeccable, rendant l’expérience immersive particulièrement hermétique.

Deux éléments qui, encore une fois, auraient pu élever l’expérience au niveau supérieur, mais qui, à eux seuls, ne suffisent pas à sauver la mise.

The Suicide of Rachel Foster ★★☆☆☆