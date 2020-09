Un automobiliste lutte pour sa vie après une sortie de route à Saint-Valérien

Un automobiliste dans la cinquantaine lutte pour sa vie après avoir effectué une sortie de route sur le 6e Rang, à Saint-Valérien dans le Bas-Saint-Laurent, samedi soir.

L’homme était seul à bord d’une camionnette de type pick-up lorsque l’incident est survenu, vers 19 h 20.

Lors de son transport au centre hospitalier, la victime se trouvait dans un état critique, d’après la Sûreté du Québec (SQ). Dimanche matin, l’homme luttait toujours pour sa vie après avoir été transféré dans un hôpital de Québec.

«On ne sait pas encore ce qui a pu causer la sortie de route, toutes les hypothèses sont à l’étude actuellement», explique la sergente Béatrice Dorsainville, de la SQ.

Un enquêteur en scène de collision a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène et établir les causes et circonstances de l’embardée.