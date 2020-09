COVID-19: 750 nouveaux cas et un décès supplémentaire au Québec

Le Québec rapporte 750 cas supplémentaires et 1 décès de plus, portant le total à 72 651 personnes infectées depuis le début de la pandémie et 5826 morts.

Dimanche, la province a recensé 896 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2020

72 651 personnes infectées (+750)

5826 décès (+1)

212 personnes hospitalisées (-14)

37 personnes aux soins intensifs (-4)

Les prélèvements réalisés le 26 septembre s'élèvent à 17 310, pour un total de 2 278 145.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 322 (+5)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 417 (+7)

Capitale-Nationale: 3834 (+125)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2380 (+23)

Estrie : 1739 (+28)

Montréal : 33 184 (+245)

Outaouais : 1292 (+27)

Abitibi-Témiscamingue : 197 (+2)

Côte-Nord : 150 (-)

Nord-du-Québec : 8 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 336 (+15)

Chaudière-Appalaches : 1241 (+41)

Laval : 7018 (+73)

Lanaudière : 5211 (+40)

Laurentides : 4703 (+37)

Montérégie : 10 544 (+81)

Nunavik : 19 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 13 (-)

Hors Québec: 41 (+1)

Région à déterminer: 2 (-)

Total: 72 651 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 208

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 31

Montréal : 3478

Outaouais : 34

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 11

Chaudière-Appalaches : 18

Laval : 683

Lanaudière : 223

Laurentides : 278

Montérégie : 617

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5826 décès