COVID-19: la deuxième vague amène un record de cas en Ontario

La deuxième vague de la pandémie s'annonce «pire» que la première, a reconnu le premier ministre de l'Ontario lundi tandis que sa province a annoncé un nombre record quotidien de nouveaux cas de COVID-19.

Avec un total de 700 cas recensés en 24 heures, la province la plus populeuse au pays a battu sa précédente marque de 640 infections établie le 24 avril dernier, au plus fort de la première vague. Ce faisant, l'Ontario a fracassé le cap des 50 000 contaminations au SRAS-C-V-2 «Les chiffres d'aujourd'hui sont extrêmement préoccupant et nos gestionnaires en santé nous disent que l'Ontario est maintenant dans la deuxième vague. Nous savons qu'elle sera plus compliquée, plus complexe et pire que la première vague», a commenté M. Ford, l'air grave, en conférence de presse.

Tout comme au Québec, la hausse du nombre d'infections en Ontario ne s'est pas encore manifestée lourdement dans les hôpitaux ou sur le bilan des décès, un seul ayant été rapporté dans la province lundi. Malgré tout, les autorités sanitaires craignent que les impacts se fassent sentir à retardement, dans les prochaines semaines.

Un peu plus de 50 millions $ ont d'ailleurs été annoncés pour appuyer les travailleurs de la santé en réalisant des embauches et en les maintenant dans le système.

«Nous avons tous un rôle essentiel à jouer. [...] Nous savons que nous sommes dans la seconde vague, mais nous ne savons pas encore jusqu'à quel point elle sera mauvaise», a lancé le premier ministre en appelant, à nouveau, ses concitoyens à respecter les règles sanitaires et la distanciation sociale.

Automne rouge

L'Ontario est loin d'être la seule province inquiète au pays. Le Québec, avec 750 cas et un décès annoncés lundi, continue d'être affligé par les pires bilans au pays.

Signe de la préoccupation engendré par ces données – le nombre de cas moyen par jour a bondi de 75 % en à peine une semaine –, le premier ministre François Legault doit tenir un point de presse en fin de journée, une heure inhabituelle.

La veille, son ministre de la santé, Christian Dubé, a laissé entendre que certaines régions, dont Montréal et Québec, pourront entrer en zone rouge et composer avec de nouvelles mesures de confinement.

Ailleurs au pays, le Manitoba a cumulé 39 nouvelles infections, tout en déplorant son 20e décès à ce jour.

Les provinces de l'Atlantique, elles, semblaient, comme à leur habitude, plutôt épargnées par la pandémie avec aucun cas recensé lundi en mi-journée.

Le Canada cumulait, en mi-journée, 1489 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès, pour un total de 154 614 Canadiens infectés à ce jour, incluant 9271 patients qui ont perdu la vie tout en étant porteurs du virus.

La situation au Canada: