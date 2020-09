[EN DIRECT] Zone rouge: une partie du Québec de nouveau confiné

Le gouvernement Legault annonce dès le 1er octobre la fermeture des bars, salles à manger, salles de spectacles, cinémas et autres lieux de rassemblement intérieurs en zone rouge pour casser la deuxième vague de la COVID-19 avant qu’elle ne submerge le réseau de la santé.

Le Grand Montréal, la Capitale-Nationale, à l’exception de Portneuf et Charlevoix, et Chaudière-Appalaches tombent en zone rouge. Ceux qui y résident se rappelleront les mois d’avril et de mai.

«On doit prendre nos responsabilités. Les chiffres sont sans appel. Il y a une augmentation importante des cas. Ça veut dire des augmentations importantes des hospitalisations et des décès. La situation est critique et on doit prendre des décisions maintenant», a lancé le premier ministre François Legault.

La zone rouge, en bref

Interdiction des visites dans les domiciles, sauf pour les proches aidants ;

Fermeture des bars, des casinos et des salles à manger du 1er au 28 octobre ;

Fermeture des salles de spectacles, des cinémas, des salles de réception, des musées, des bibliothèques. Des mesures de compensations sont à prévoir ;

Les commerces resteront ouverts jusqu’à nouvel ordre. Cela inclut les soins esthétiques et les hôtels ;

Les manifestations, un droit démocratique, sont permises, mais le port du masque y sera obligatoire ;

À l’extérieur, tous les rassemblements avec une distanciation de moins de deux mètres seront interdits ;

Lieux de culte et funérailles : maximum de 25 personnes.

L’objectif de Québec est de frapper fort: casser la vague pour être capable de garder les écoles ouvertes et de s’assurer que le réseau hospitalier ne sera pas submergé par les hospitalisions dû à la Covid-19.

