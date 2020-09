Grand déballage d'automne d'Amazon

L’automne, c’est la haute saison des nouveautés technologiques grand public. Sans tous les nommer, il y a le congé de l’Action de grâce suivi des deux journées Prime Day d’Amazon (13 et 14 octobre), le Vendredi fou 27 novembre suivi aussitôt par le Cyber Monday et, enfin, Noël. D’ici la fin de l’année, c’est l’avalanche du dernier trimestre dans cette année pas comme les autres.

Gamme Echo

Les formats cylindriques maintenant choses du passé, Amazon a dévoilé sa nouvelle gamme de haut-parleurs intelligents Echo. Visuellement, ils adoptent la forme sphérique avec un anneau lumineux DEL à sa base.

À l’intérieur, on retrouve deux haut-parleurs d’aigus et un caisson de basses de 3,0 po, le tout traité par un son Dolby pour offrir une qualité audio plus riche.

De tous les modèles, c’est l’Echo Show 10 (3e génération) qui étonne le plus. Avec son écran pivotant 10 po de 13 mégapixels, sa caméra vidéo tourne pour vous suivre dans la pièce afin de demeurer dans l’objectif en vidéoconférence ou dans vos tâches.

Toujours avec son écran pivotant, il peut aussi être contrôlé à distance pour offrir une vue complète de la pièce en votre absence. Enfin, sa caméra et son microphone peuvent être coupés pour assurer votre intimité.

D’ici à ce qu’il soit en vente chez nous, l’appareil sera vendu 330 $CA sur la boutique Amazon.ca.

Caméra de surveillance avec drone intégré

On ignore si cette astucieuse caméra de sécurité doublée d’un drone sera vendue sur nos terres, aucun doute cet appareil fera tourner des têtes.

Que ce soit pour vérifier les comportements de votre chien à la maison, une porte laissée déverrouillée ou pour être prévenu d’une intrusion, cette petite caméra autonome d’intérieur du fabricant Ring – détenu par Amazon depuis février 2018 – permettra de voir plusieurs endroits de votre domicile sur commandes en votre absence.

Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite

Concernant les lecteurs de diffusion en continu d’Amazon livrables dès le 30 septembre, les nouveaux Fire TV Stick et Stick Lite sont 50% plus puissants que les modèles qu’ils remplacent. Lien de la précommande.

Avec ceux-ci et leurs télécommandes, vous pourrez diffuser vos chaînes Netflix, Prime Video et des centaines d’autres sur votre téléviseur en haute définition HD et audio Dolby Atmos. Par contre, pour obtenir une image 4K HDR, c’est le modèle Fire TV Stick 4K qu’il faut chercher; 70 $, après le 4 octobre.

Lisez aussi notre article sur la nouvelle plateforme de jeux vidéo, Luna, du groupe Amazon.