Grand excès de vitesse à Québec: arrêté avec une quantité importante de stupéfiants

Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont intercepté un conducteur qui circulait à grande vitesse le 24 septembre dernier, en fin de journée, qui leur a également permis de saisir une importante quantité de stupéfiants.



Les faits ont commencé vers 17h15, alors que les policiers ont capté l’automobiliste à 189 km/h sur l’autoroute 573 en direction sud, avant la sortie Sainte-Geneviève. La limite de vitesse est de 100 km/h dans cette zone.



Le conducteur, un jeune homme âgé dans la vingtaine et résident de L’Ancienne-Lorette, a reçu un constat d’infraction de 1609$, en plus de 18 points d’inaptitude à son dossier. Son permis de conduire a également été suspendu et son véhicule, remisé.



C’est lors de l’inspection visuelle du véhicule effectuée dans le cadre du remisage que les patrouilleurs ont aperçu les stupéfiants. La SQ a saisi environ 1700 grammes de cannabis en cocottes emballées dans différents sacs; 30 sachets de bonbons au cannabis; un peu plus de six grammes d’une substance végétale de couleur noire non identifiée; près de huit grammes de cocaïne divisée en sachets d’un demi-gramme; du matériel pouvant servir au trafic de stupéfiants; plus de 3000$ en argent canadien et deux téléphones cellulaires.



Le conducteur a été arrêté pour possession de cannabis et autres substances en vue d’en faire le trafic. Il a été libéré et devra comparaître à une date ultérieure.