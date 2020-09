Les libéraux veulent limiter le temps de débat sur les prestations post-PCU

Les partis d’opposition ont vertement critiqué le gouvernement Trudeau, lundi, puisqu'il souhaite restreindre à quatre heures et demie l’étude du projet de loi sur les «prestations de relance économique» devant donner suite à la PCU.

Le leader parlementaire des libéraux, Pablo Rodriguez, a proposé une motion pour l’adoption accélérée de cette mesure législative, C-2, sans étude en comité.

«Cette motion va chercher un équilibre entre l’urgence d’agir et la possibilité pour l’ensemble des partis de s’exprimer sur la question. Les deux sont possibles à travers cette motion», a-t-il plaidé aux Communes en avant-midi.

Conservateurs et bloquistes n’ont pas mâché leurs mots pour déplorer cette limitation du temps d’étude alloué au projet de loi C-2. Les néo-démocrates ont pour leur part indiqué qu'ils allaient appuyer la motion libérale «à reculons».

Le leader parlementaire des conservateurs, Gérard Deltell a rappelé que son parti avait proposé de siéger dimanche afin de permettre l’analyse de la pièce législative en comité plénier.

«N’oublions pas qu’il y a plus de six semaines, Justin Trudeau a fermé le Parlement avec pour seul but de distraire les Canadiens de son implication dans le scandale de l’organisation caritative WE Charity», a ajouté son collègue Luc Berthold, dans une déclaration transmise par courriel.

Réagissant durant un point de presse à Gatineau, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a laissé entendre que les libéraux tentaient de forcer l’adoption du projet de loi sous bâillon, après avoir négocié des changements avec le Nouveau Parti démocratique. Les deux formations politiques se sont entendues, vendredi, sur un dernier point d'achoppement entre eux au sujet d'une portion du C-2 permettant d'offrir des congés de maladie payés aux travailleurs malades.

«Si on impose l’adoption accélérée, c’est une forme de bâillon, a commenté M. Blanchet. Si on se fait un allié dans la Chambre et qu’on dit ‘’On n’écoutera pas ce que les autres ont à dire et on va attribuer du temps et "ce sera ça’’ c’est une forme de bâillon sinon franchement un bâillon.»

Il a ajouté qu’il y avait moyen de procéder rapidement sans lésiner sur les étapes d’analyse de la mesure législative, évoquant une période de deux semaines. Le débat sur la motion pour limiter le temps d'étude du C-2 doit se poursuivre jusqu'à mardi.

Le projet de loi prévoit la création de trois «prestations de relance économique» de 500 $ par semaine pour environ 1,5 million de prestataires de la PCU. On estime qu'environ trois millions de bénéficiaires transiteront de leur côté vers l'assurance-emploi, dont l'accès a déjà été élargi.

Le programme phare de la PCU prenait fin dimanche et les nouveaux programmes d'aide doivent prendre effet à cette même date. Une source libérale a indiqué, vendredi, que la première période d'application pour recevoir les prestations de relance rétroactives au 27 septembre débutera le 12 octobre.