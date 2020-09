Pas de changement pour la LHJMQ

À moins que les choses changent au cours des prochaines heures, l’annonce du gouvernement Legault de lundi n’aura aucun effet sur les équipes de la LHJMQ évoluant dans les zones désormais qualifiées de « rouges ».

Deux formations du circuit Courteau se trouvent dans les territoires touchés, soit les Remparts de Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Ces deux formations pourront donc aller sur la route et se déplacer dans des zones qui ne sont pas en alerte maximale, tout comme elles pourront recevoir leurs adversaires à leur domicile.

La saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) devrait donc avoir lieu, comme prévu, à partir de vendredi, sans annulation de matchs. Les Remparts recevront la visite des Tigres de Victoriaville samedi, tandis que l’Armada sera à Sherbrooke pour y affronter le Phoenix vendredi.

Rappelons qu’aucun cas n’a été rapporté dans le circuit Courteau depuis l’ouverture officielle de ses camps d’entraînement le 30 août dernier.

« On est très content. On s’attendait à un cas ici et là, mais on n’a rien. On dit souvent que les jeunes sont indisciplinés depuis le début de la pandémie, mais il faut lever notre chapeau aux nôtres qui ont fait preuve de discipline depuis le début », a mentionné le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin.

HOCKEY QUÉBEC

Même si la conférence de presse de lundi a donné les grandes lignes et qu’il reste encore des précisions à avoir, le fait que le premier ministre François Legault ait confirmé que les gymnases, centres sportifs et arénas demeuraient ouverts a grandement plu à Hockey Québec. La pratique du sport scolaire ne change également pas de ce qu’elle était en zone orange.

« Hockey Québec, au nom des jeunes, est très heureuse de savoir que nos hockeyeurs et hockeyeuses pourront poursuivre leur développement et la pratique de leur sport », a mentionné la fédération provinciale sur son compte Twitter.

« Dès que nous recevrons les directives précises relatives à la zone rouge, nous vous les communiquerons. Dans le but de garder notre hockey actif, nous vous demandons de respecter les règles & consignes et suivre le plan de match demandé », ajoute-t-on dans le même message.

À noter également que les ligues récréatives pour adultes n’ont pas à cesser leurs activités pour le moment. Les gymnases demeurent aussi ouverts.