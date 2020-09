Pour Moisson Québec.....

La 24e Classique de golf Moisson Québec, présentée sous la présidence d’honneur de René Proulx, président-directeur général d’Exceldor, le 31 aout dernier dans les allées du club de golf Royal Québec de Boischatel et sous une formule adaptée afin de respecter les directives émises par l’Institut national de santé publique du Québec, a réuni plus de 300 golfeurs et golfeuses et a généré un profit record de 255 500 $ afin de subvenir aux besoins grandissants de la banque alimentaire. Depuis que René Proulx a pris la présidence d’honneur de l’évènement en 2010, une somme totale de 1 915 500 $ a été amassée au profit de Moisson Québec. Un appui majeur pour l’unique banque alimentaire alternative de la région de Québec. Sur la photo, René Proulx et Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

Montant record

Photo courtoisie

Le Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par Cominar et SSQ Assurance les 12 et 13 septembre derniers au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, a permis d’amasser 155 000 $ de profits nets en plus d’atteindre un montant record de plus de 77 000 $ en dons amassés dans le contexte de l’événement. En solo, en famille ou en équipe, les participants étaient invités à être solidaires et à bouger tous ensemble pour le plaisir et pour la cause sur la route de leur choix au profit de la Fondation IUCPQ. Sur la photo, de gauche à droite: Jean-François Chalifoux, PDG SSQ Assurance et coprésident d’honneur; Francis Vallée, président du comité organisateur et vice-président ventes, Réseau des concessionnaires et Agents affiliés - SSQ Assurance; Pierre Harvey, ex-olympien et ambassadeur; Josée Giguère, directrice générale – Fondation IUCPQ; Marc Blouin, ex-olympien et ambassadeur; Dr Frédéric-Simon Hould, chirurgien à l’IUCPQ-UL et membre du CA de la Fondation IUCPQ.

En souvenir

Photos courtoisie

Il y a 30 ans aujourd’hui, le 21 septembre 1990, la station radiophonique CKCV, fondée en 1926 et diffusée, à partir de 1947, sur la fréquence AM de 1280 kHz, cesse d’émettre après 64 ans. Ses studios ont d’abord été situés dans une résidence privée sur la rue Marguerite-Bourgeoys, puis sur la rue Saint-Joseph, dans la basse-ville de Québec au deuxième étage du Cinéma de Paris qui deviendra le Cinéma Le Pigalle. En 1935, CKCV déménage dans l'édifice du Théâtre Capitol (photo) à Place D'Youville, puis le 1er mai 1974, s'installe tout près de là, au 21e étage de l'édifice de la Banque de Montréal, jusqu'à sa fermeture. Des retrouvailles, 30 plus tard, étaient prévues mais COVID oblige! Aussi, sur la photo, un jeune animateur de CKCV en 1975 (jusqu’en 1985), c’est à dire...moi-même.

Fondation FAIS

Photo courtoisie

Me Véronique Briand-Carle, présidente du conseil d’administration de la Fondation FAIS (Fondation pour les aînés et innovation sociale), m’annonce la nomination de Maryse Fabien (photo) au poste de directrice générale. Œuvrant depuis plus de 30 ans dans le monde des communications, du marketing et de la vente (Structura conseils, Cercle Kaizen), Mme Fabien a occupé plusieurs postes de gestion et a co-fondé plusieurs entreprises. Reconnue pour sa rigueur, son professionnalisme et son leadership.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Cassivi (photo), président-directeur général de parcsindustriels.ca, 57 ans...Rémy Bélanger, Machefer le Forgeron de Neuville, un des rares forgerons de Québec...Laurent Paquin, humoriste, scripteur, comédien et animateur, 49 ans...Curtis Leschyshyn, défenseur LNH avec les Nordiques de 1988 à 1995, 51 ans...Faith Hill, chanteuse américaine, 53 ans...Stephen King, prolifique romancier américain (Carrie, Misery, It), 73 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 21 septembre 2019. Aron Eisenberg (photo), 50 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Nog sur Star Trek: Deep Space Nine...2018. Trần Đại Quang (photo), 61 ans, huitième président du Vietnam (2016-2018). 2017. Adrien Lefebvre, 88 ans, Monsieur Adrien lors de lignes ouvertes (radio-télé)...2017. Liliane Bettencourt, 94 ans, héritière du géant français de la cosmétique L’Oréal...2016. Guy Harvey, 74 ans, chanteur et parolier qui s’est fait connaître avec le groupe Les Gendarmes dans les années 60...2015. Ben Cauley, Jr., 67 ans, trompettiste chanteur, auteur-compositeur américain (The Bar-Kays)...2013. Michel Brault, 85 ans, cinéaste québécois...2001. Lawrence Corriveau, 80 ans, avocat de Québec...1998. Florence Griffith-Joyner, 38 ans, sprinteuse américaine, détentrice des records du monde du 100 et 200 mètres.