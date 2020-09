Secte Nxivm: Clare Bronfman ne renie toujours pas son gourou

Face à une possible peine d’emprisonnement de cinq ans dans l’État de New York, Clare Bronfman, héritière de l’empire d’alcools Seagram de Montréal, refuse toujours de renier le gourou de Nxivm, une secte où avait lieu de l’exploitation sexuelle et financière.

Devant connaitre sa peine mercredi après avoir plaidé coupable l’an dernier pour usurpation d’identité et d’association de malfaiteurs pour cacher des immigrants illégaux dans cette affaire, Mme Bronfman a injecté environ 100 millions US $ sur une période de plus de dix ans dans cette secte.

Keith Raniere avait fondé Nxivm (prononcé Nexium) en 1998 avec comme mission officielle d’offrir des formations proposant l’«accomplissement personnel», mais qui servait surtout au développement d’un réseau d’esclaves sexuelles – dont une âgée de 15 ans - et de jeunes femmes riches dont le gourou a abusé jusqu’à son arrestation en avril 2018, à New York.

En tant que proche collaboratrice de Raniere, Clare Bronfman a été arrêtée le 24 juillet 2018 sous accusation d’extorsion, puis relâchée contre une caution de 100 millions US $. Elle avait rejoint l’organisation en 2003, après avoir abandonné ses rêves de devenir une athlète équestre.

Six personnes ont été accusées dans cette affaire, incluant la cofondatrice de Nxivm, Nancy Salzman, et l’actrice de Smallville Allison Mack. Les cinq femmes accusées dans cette affaire ont plaidé coupables afin d'éviter un procès. Seul Raniere a subi un procès, selon le New York Times. Il a été reconnu coupable l’an dernier de fraude et de trafic sexuel notamment.

Cinq ans pour Bronfman?

Les procureurs ont proposé une peine de cinq ans de prison pour Clare Bronfman, avançant que jamais la secte n’aurait pu poursuivre ses activités aussi longtemps et de manière aussi efficace sans l’apport de femmes comme elle, qui servaient au recrutement.

Les avocats de Bronfman ont suggéré que celle-ci ne fasse aucune peine de prison, en soutenant qu’elle n’avait aucune idée des activités de trafic humain et d’exploitation sexuelle. Ils ont avancé que Bronfman croyait réellement au bien-fondé de la secte et à ses valeurs.

Pourtant, malgré les révélations dérangeantes sur le leader Keith Raniere rendues publiques dans le cadre de son procès, Clare Bronfman a toujours refusé de renier ce dernier.

«Bien des gens, incluant la plupart des membres de ma famille, pensent que je devrais renier Keith [Raniere] et Nxivm, et le fait que je le ne l’ai pas fait leur est difficile à comprendre et à accepter. Toutefois, selon moi, Nxivm et Keith ont vraiment changé ma vie pour le mieux», a-t-elle écrit le mois dernier dans une lettre adressée au juge, citée par le New York Times lundi.

Depuis sa fondation en 1998, environ 18 000 personnes ont pris part aux «formations» de Nxivm.

La peine de Keith Raniere devrait être annoncée le 27 octobre prochain.