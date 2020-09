Séries spéciales pour une saison spéciale

La saison 2020 du baseball majeur n’a pas été un long fleuve tranquille. À un certain moment, on a même pensé qu’elle ne pourrait être complétée en raison de la pandémie qui faisait rage aux États-Unis. La situation s’est stabilisée et les amateurs auront maintenant droit à des séries éliminatoires à compter de mardi.

Pour cette campagne qui marquera les annales de ce sport, les séries seront présentées sous une nouvelle formule pour déterminer les champions.

Avant l’arrivée de la pandémie, le baseball majeur avait décidé d’augmenter le nombre d’équipes en séries. Pour les saisons 2020 et 2021, il devait passer de 8 à 10.

Pour cette saison écourtée, les dirigeants et l’Association des joueurs ont décidé d’accepter un total de 16 formations dans la course aux grands honneurs.

Les deux meilleures équipes de chaque division de chaque ligue ont obtenu leurs laissez-passer. Puis, les deux formations avec la meilleure fiche parmi les autres ont reçu le même privilège.

Critiques

La première ronde sera un 2 de 3 alors que le deuxième tour sera un 3 de 5. Par la suite, ce sera la formule au meilleur de sept qui sera employée jusqu’à la fin des séries.

Lors des premières semaines du calendrier, le baseball majeur a été vertement critiqué pour sa gestion de la pandémie. Il faut mentionner que les formations voyageaient à travers les États-Unis comme c’était leurs habitudes.

Les joueurs n’hésitaient pas à aller dans les restaurants ou dans les bars pour y faire la fête. Les éclosions survenues chez les Marlins de Miami et les Cardinals de St. Louis ont mis la saison 2020 en péril. Toutefois, les équipes ont pris le taureau par les cornes. Par la suite, la situation a été mieux contrôlée.

Enfin des bulles

À quoi s’attendre pour les séries ? Au premier tour, les huit équipes qui ont présenté le meilleur dossier en saison régulière seront les hôtes des trois matchs.

Par la suite, les équipes seront confinées dans des villes-bulles pour les trois derniers tours des séries. Lors des deux premiers tours, les villes d’Arlington, Houston, Los Angeles et San Diego ont été sélectionnées.

C’est à San Diego et à Arlington qu’auront lieu les finales des deux ligues. Puis, la Série mondiale sera présentée au Globen Life Park d’Arlington.

Le baseball majeur semble avoir appris de ses erreurs. Les équipes qui participent aux séries sont en confinement depuis la semaine dernière.

Les joueurs n’avaient pas le droit de sortir sauf pour aller au stade pour leurs parties. Qu’ils soient à l’étranger ou à domicile.

Les séries 2020 en bref...

16 équipes participantes

4 villes-bulles pour les trois derniers tours (Los Angeles, San Diego, Arlington, Houston)

Premier tour: Séries 2 de 3

Deuxième tour: Séries 3 de 5

Finales de championnat et Série mondiale: Séries de 4 de 7

Série mondiale présentée à Arlington

Les joueurs à surveiller

Tampa Bay

Blake Snell

Photo AFP

Il devra être un pilier dans la rotation pour donner une chance aux Rays de remporter les grands honneurs.

Toronto

Bo Bichette

Photo AFP

Il sera intéressant de voir comment il répondra en séries. Toutefois, il ne pourra pas tout faire.

Minnesota

Nelson Cruz

Photo AFP

Les Twins souhaitent que son excellente saison se transpose en séries.

Cleveland

Shane Bieber

Photo AFP

S’il est égal à lui-même, les Indians pourraient faire un bout de chemin.

Oakland

Matt Olson

Photo AFP

Avec l’absence de Matt Chapman, il devra prendre les bouchées doubles.

Houston

Zack Greinke

Photo AFP

Avec le départ de Gerrit Cole et la blessure à Justin Verlander, il aura beaucoup de pression sur les épaules.

Chicago

Dallas Keuchel

Photo AFP

Le gaucher a fait un retour en force cette saison. S’il est au sommet de son art, les White Sox seront dangereux.

New York

Gerrit Cole

Photo AFP

L’an dernier, il a été fumant avec les Astros en séries. Est-ce qu’il pourra répéter ses exploits avec les Yankees ?

Los Angeles

Mookie Betts

Photo AFP

Il est le joueur-clé pour les Dodgers s’ils veulent tout rafler. Ce n’est pas pour rien que la formation californienne a payé le prix fort pour aller le chercher à Boston.

Milwaukee

Christian Yelich

Photo AFP

Il est capable de charrier l’équipe sur son dos, mais il sera attendu de pied ferme par les lanceurs des Dodgers.

Atlanta

Ronald Acuna Jr

Photo AFP

Son état de santé pourrait être un facteur important dans la série contre les Reds. S’il est à l’aise au bâton, il pourrait faire des ravages.

Cincinnati

Trevor Bauer

Photo AFP

Le lanceur flamboyant tentera de faire oublier ses performances du passé en séries.

Chicago

Yu Darvish

Photo AFP

Il devra donner le ton avec une bonne performance pour permettre aux Cubs de passer au prochain tour.

Miami

Brian Anderson

Photo AFP

Un des piliers de l’attaque des Marlins. Sa contribution est cruciale pour le rendement de son équipe.

San Diego

Manny Machado

Photo AFP

L’homme de 300 millions $ devra être un des leaders si les Padres veulent aller loin dans les séries.

St. Louis

Paul Goldschmidt

Photo AFP

Il est la pierre angulaire des Cards, qui pourraient jouer les trouble-fête en séries.