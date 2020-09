ANCTIL, Thérèse



Au centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 16 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Thérèse Anctil, épouse de monsieur Antonio Voyer, fille de feu monsieur Adalbert Anctil et de feu dame Bernadette Michaud. Elle demeurait à Saint-Raymond mais autrefois de Saint-Pascal-de-Kamouraska.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux Antonio Voyer, madame Anctil laisse dans le deuil ses enfants: feu Marie-France, Daniel (Carole Borgia); ses frères et sœurs : feu Paul-Eugène, feu Rose, feu Madeleine (feu Lucien Toutant), feu Marie, feu Laurent (Georgette Aubé), Hélène, feu Jacqueline (André Georges), Céline (Roger Marotte), Fernand (Sylvie Duguay), Jean-Claude (Diane Pruneau); ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Voyer : feu Gérard (feu Claire Carpentier), feu Janine (feu Maurice Audet), feu Marguerite (feu Patrick Perreault), feu Hélène, Paul-Émile, feu Claire (Jean Houde), feu Cyrille (Janette Desroches), feu Ghislain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294 et/ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC de Québec, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, Téléphone : 418-682-6387. Les formulaires sont disponibles en ligne via leur site internet respectif :https://www.societealzheimerdequebec.com/et/ou https://www.coeuretavc.ca/