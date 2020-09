BERNIER WAGNER, Antoinette



Au Domaine Saint-Dominique de Québec, le 10 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Antoinette Bernier épouse de feu monsieur Percy Wagner. Elle demeurait à Québec dont la majeure partie de sa vie dans le secteur Charlesbourg. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Marie Gagné et de feu monsieur Bernard Bernier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Danièle Marcoux) et André (Sylvie Mercier); ses petits-enfants: Sébastien (Cynthia Houle), Julie (Mathieu Veillette), Isabelle (Yan Tremblay) et Anne-Marie (Simon Beaudin); ses arrière-petits-enfants: Nathan, Matis, Antoine, Camille, Samuel et Derek, ainsi que sa sœur Juliette (feu André de la Durantaye). Elle était également la sœur de feu Antonio, feu Paul (feu Marie-Louise Frigault), feu Marguerite (feu Jean-Paul Gonthier), feu Émile (feu Rose Guimont) et feu Jeannette. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Wagner, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Jazz où elle a vécu pendant plus de 9 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 5790, av Pierre-de Coubertin, Montréal QC H1N 1R4 ou à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri- Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront aule mercredi 30 septembre de 19h à 21h; jeudi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. En collaboration avec la maison funéraire