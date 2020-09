À propos des acouphènes

Je lisais ce matin la lettre d’une femme qui disait qu’elle avait atteint sa limite de patience pendant le confinement, avec un mari qui a des acouphènes et qui refuse de reconnaître son état pour parvenir à l’accepter, puisque c’est irréversible. Voici ma suggestion : J’ai des acouphènes depuis 1997, en plus de souffrir de surdité. Il y a trois ans j’ai acheté des appareils auditifs de troisième génération de marque OTICO pour 5000 $. À ma grande surprise, mes acouphènes ont diminué de 80 %. Dans le livre d’instructions, on parle de soulagement, mais on ne promet aucune garantie.

Anonyme

Il est important de diffuser que la technologie dans le domaine de l’audition a considérablement évolué au cours des dernières années et que plusieurs marques d’appareils auditifs fabriquent des produits très efficaces.