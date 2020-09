Alerte Amber pour retrouver deux fillettes enlevées en Ontario, deux blessés

Une alerte Amber a été déclenchée, lundi soir, pour tenter de retrouver deux fillettes d'à peine 1 et 3 ans qui ont enlevées par un homme et une femme à Kitchener, en Ontario, après que deux hommes eurent été poignardés.

Selon la police régionale de Waterloo, Hanan Ahmed, 3 ans, et sa petite sœur Fowsia Ahmed, 1 an, sont portées disparues depuis 18 h 27.

La police a précisé, sur son compte Twitter, que deux hommes ont été poignardés au cours de l'enlèvement des deux enfants. Ils ont dû être transportés à l'hôpital pour soigner leurs blessures.

Deux personnes ont été arrêtées sur les lieux de l'enlèvement, a-t-il été précisé.

Les deux suspects, eux, ont pris la fuite et n'avaient toujours pas été retrouvés à minuit.

Les deux petites filles ont la peau foncée, avec les cheveux noirs et les yeux bruns. Hanan portait un chandail ligné rouge et noir, des jeans bleus et des souliers rouges, tandis que Fowsia portait un chandail blanc et des souliers rouges.

La première suspecte est une femme de 21 ans, Mariam Muhsin Mohamed, décrite comme mesurant 5 pi 3 po pour un poids de 110 lb, avec de longs cheveux noirs.

Le second suspect, Maxamed Abukar Maxaad, est décrit comme un homme de 27 ans à la peau noire mesurant 5 pi 8 po et pesant 122 lb, qui a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Les deux suspects et les deux petites filles se déplaceraient à bord d'une voiture de marque Kia FLG 2018 de couleur grise immatriculée CFEN639.