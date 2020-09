[BALADO] La zone payante: la COVID-19 s’invite chez les Titans

Déjà que la troisième semaine d’activités dans la NFL ne manquait pas de rebondissements et de performances spectaculaires, voilà que la semaine 4 s’amorce sur une note plus inquiétante avec huit nouveaux cas de COVID-19 chez les Titans du Tennessee. Le balado La zone payante se penche sur la question pour examiner les impacts potentiels du virus, en plus de revenir sur les événements marquants des derniers jours et de mettre la table pour les duels à venir.

Cinq membres du personnel et trois joueurs des Titans ont obtenu des tests positifs à la COVID, ce qui n’est pas de bon augure avant leur match de dimanche prochain face aux Steelers. Toute l’organisation est contrainte à l’isolement, loin des installations de l’équipe, jusqu’à samedi. Les conséquences sont les mêmes chez les Vikings du Minnesota, qui ont été leurs hôtes dimanche, mais qui ne recensent pour le moment aucun cas.

Écoutez le balado La zone payante, ci-dessous:

Dans ce contexte, faut-il craindre pour le bon déroulement du reste de la saison dans la NFL?

Ailleurs dans la ligue, des remontées à l’emporte-pièce ont de nouveau meublé l’actualité. Des entraîneurs se retrouvent plus que jamais en danger.

Le duel du lundi soir entre Chiefs et Ravens a par ailleurs ravivé un vieux débat auprès de nos experts. Est-il plus souhaitable de construire son attaque par la voie terrestre ou par la voie aérienne?

Ne manquez pas non plus les prédictions de La zone payante pour la semaine 4. Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.