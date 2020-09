Carême d’automne

Nous y sommes : le gouvernement du Québec a décidé de lancer l’alerte rouge. Depuis quelques jours, nous y étions déjà mentalement.

Le message était partout martelé : au nom de la santé publique, il fallait cesser de voir nos amis et notre famille, en les bannissant de notre domicile et en acceptant d’être bannis du leur.

Christian Dubé en appelait à un grand sacrifice social pour éviter la propagation du virus. C’est ce que j’appelle le carême covidien.

Pandémie

Les Québécois sont conscients de la situation et suivront. Il n’est toutefois pas interdit de juger certaines mesures excessives, comme celles concernant les restaurants, qui avaient pourtant fait de gros efforts pour s’adapter, et qu’on finira par étouffer.

Mais ne nous faisons aucune illusion : 28 jours ne suffiront pas pour éradiquer le virus. Dès que nous sortirons de nos terriers, la COVID reviendra.

Si la situation dure, aurons-nous droit à une permission à Noël ?

Inévitablement, le constat s’imposera : le virus est là pour rester un moment.

Plusieurs chanteront et je chanterai avec eux : venez, divin vaccin, nous rendre la vie, nous immuniser, venez, venez, venez !

Mais d’ici là, le virus nous hantera. Peut-on confiner une société à perpétuité ?

Certains plaideront qu’il faut apprendre à vivre avec le virus et rompre avec ce qu’ils verront comme les excès du principe de précaution. Ils se tourneront vers la Suède en se demandant si elle n’a pas quelque chose à nous apprendre.

On entend déjà ces critiques, d’ailleurs. Elles s’accompagnent toutefois trop souvent d’un discours conspirationniste délirant qui empoisonne la discussion collective.

Précaution

Mais après un deuxième confinement d’une durée indéfinie qui usera encore plus durement notre santé mentale et économique, on peut craindre, au printemps, qu’il y ait dans l’air un parfum de révolte qui débordera le mouvement antimasque.

Mais nous n’y sommes pas encore.

J’espère que le gouvernement y pense déjà.