À compter de mercredi soir à minuit, trois grandes régions du Québec devront vivre de façon différente. C’était écrit dans le ciel.

Plus de restos, plus de cinéma, plus de théâtre et, plus de visiteurs chez soi. Est-ce si dramatique ? Pour les restos, oui, et encore plus pour les âmes esseulées dont nous faisons tous un peu partie.

Mais vais-je pleurer pour le cinéma ? Les salles ont rouvert en juillet. Qui en a profité ? Très peu de Québécois, même si propriétaires de salles et distributeurs ont laissé entendre que les cinéphiles étaient enthousiastes. Mensonge suprême, ils ont même prétendu que les longs métrages québécois cartonnaient !

Moins de 3000 personnes par jour ont vu Suspect no 1. Le film 14 jours 12 nuits n’a même pas récolté 4000 $ par jour, même s’il n’y avait aucune concurrence de Hollywood. Ces statistiques déprimantes n’ont rien à voir avec la qualité des films. Elles montrent simplement que les cinéphiles n’étaient pas prêts à retourner au cinéma, quelles que soient les restrictions sanitaires auxquelles s’étaient astreints les propriétaires de salles.

MÊME LES BLOCKBUSTERS

Tenet, le film de Christopher Nolan dont on espérait monts et merveilles, ne fera pas ses frais. Suite à ce presque échec, les grands studios remettent les uns après les autres la sortie de blockbusters comme Black Widow, Wonder Woman 1984, Marvel Comics et autres.

Pire encore, on estime qu’une majorité de salles fermeront définitivement leurs portes. Les cinéphiles préfèrent visionner la plupart des films dans la quiétude de leur foyer, même s’ils doivent payer 40 $ pour voir Mulan.

Tous les théâtres d’importance à Montréal et à Québec ne sont pas si tôt rouverts qu’ils doivent refermer leurs portes. Pourquoi s’est-on précipité pour reprendre les activités ? Même en faisant salle comble, les théâtres accusent d’énormes déficits que comblent chaque année les gouvernements et les souscriptions populaires. Les deux tiers des fauteuils fermés, ils ne font que creuser davantage leurs déficits.

LE THÉÂTRE N’EN MOURRA PAS

À Broadway, la plupart des théâtres ont décidé depuis des mois de reprendre du service seulement en avril prochain. Le Metropolitan Opera rouvrira en septembre 2021.

Malgré mon goût immodéré pour le théâtre – je vois plus de 35 spectacles par an au Québec et à l’étranger –, je n’ai aucun désir de voir un spectacle à deux mètres de mes voisins, dans une salle presque vide, ne pouvant ni boire ni vaquer à d’autres besoins et, surtout, ne pouvant échanger sur la pièce avec d’autres habitués. Le théâtre qui respecte la distanciation sociale est une aberration à laquelle je ne veux pas me prêter. Et je ne suis pas le seul.

Le théâtre est un art vivant qui exige que spectateurs et interprètes soient le plus près possible les uns des autres et vivent en communion. Soumis aux consignes sanitaires actuelles, le théâtre est un ersatz pour lequel nombre de spectateurs ne veulent pas courir le risque de se retrouver malades.

Des directeurs ont peur, paraît-il, qu’on oublie cette forme d’art séculaire. Tous les théâtres ont fermé durant cinq ans lors de la grande peste d’Athènes. Ils ont fermé 200 ans pendant la peste de Justinien, puis des décennies lors des éclosions de peste noire.

Malgré ces périodes tragiques, le théâtre a survécu et il renaîtra de plus belle dès l’an prochain au Québec comme ailleurs. Au printemps ou à l’automne.