Costco planifie d’autres ouvertures à Montréal et Québec

Costco projette d’ouvrir au Québec au moins deux autres magasins-entrepôts destinés aux entreprises, comme celui inauguré ce mardi à Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal.

«Notre plan consiste à en ouvrir dans à peu près toutes les grandes villes du pays. Avant longtemps, nous devrions en compter une dizaine, dont probablement trois au Québec», a confirmé au Journal, Marc-André Bally, vice-président de la nouvelle enseigne Costco pour l’entreprise.

Four à pizza à 6 000$

La chaîne américaine a ouvert 101 magasins au pays depuis 1985. Du nombre, deux seuls s’adresse spécifiquement aux petites et moyennes entreprises, des domaines entre autres de la restauration et de l’épicerie indépendante.

En plus de papeteries et produits d’épiceries plus communs, les clients peuvent y croiser des fours à pizza à 6 000$, des trancheurs à viande à 8 000$ et des barils de 208 litres d’huile d’olive extra-vierge à 899$!

Et pour faciliter la vie des entreprises, explique son directeur Sébastien Côté, le magasin du boulevard Cousineau – le deuxième à ouvrir après Scarborough- offre aussi, grâce à une flotte de camions, la livraison le lendemain dans un rayon de 25 km.

Deux autres au Québec

D’une superficie de 132 000pi2, ce second magasin à ouvrir au pays après celui de Scarborough en 2017, est le plus vaste de l’enseigne. Cette dernière est appelée à grandir rapidement; d’ici le printemps, de nouvelles succursales ouvriront à Ottawa, Edmonton, Toronto et Calgary.

Au Québec, Costco prévoit l’ouverture de deux autres magasins de cette enseigne. Le premier doit ouvrir au début de 2022 dans l’arrondissement Anjou, à Montréal. Ce dernier pourra desservir les territoires de Montréal, Laval et Lanaudière.

La région de Québec devrait accueillir la troisième succursale de la province, dit M. Bally. La région compte déjà trois magasins (à Ste-Foy, Québec et Lévis). Impossible cependant, de connaître l’adresse ou la date d’ouverture de ce dernier.

Pas de cannibalisation

De toute manière, l’expérience vécue en banlieue de Toronto avec son premier magasin dédié aux entreprises, aurait démontré de très faibles taux de cannibalisation entre les deux enseignes.

Le détaillant soutient que 70% des stocks vendus dans ces magasins pour entreprises, leurs sont exclusifs. De même manière, soutient son vice-président, 70% de sa clientèle ne seraient pas des habitués de Costco. «C’est vraiment une autre clientèle, une clientèle qui, assure M. Bally, nous échapperait autrement.»