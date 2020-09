COVID au Saguenay-Lac-Saint-Jean: des aînés craignent un autre confinement

Des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour qui le confinement lors de la première vague a été difficile, implorent la population de respecter les règles sanitaires afin d'en finir au plus vite avec le virus.

«À la première vague, ç’a été extrêmement pénible même si je ne faisais pas partie des 70 ans et plus encore. Même s'il n'y a pas de confinement en ce moment, il ne faudrait pas retomber là-dedans. On doit faire très attention», a confié l’un d’entre eux. Pour lui, le vaccin est attendu impatiemment.

Pas de visite ni de sortie: plusieurs ont trouvé le temps long. Advenant le cas d'un nouveau confinement, le temps pourrait être encore plus long.

«On s'en va vers l'hiver et même avant la COVID-19, c'est une période qui était déjà plus difficile à vivre pour plusieurs. C'est sûr que ça aura un impact sur le moral des troupes», a indiqué le directeur général de la Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice St-Pierre.

Déjà, le seul passage de la zone verte à jaune en inquiète certains. Mais au-delà de la santé physique, il y a la santé mentale des aînés.

«Je pense qu'il est bien important de peser les décisions qu'on va prendre dans les prochains jours parce que l'effet de solitude a eu des effets négatifs au printemps et ce serait encore très néfaste d'en ravoir à l'automne», a souligné Patric St-Pierre.

Les aînés voudraient que la population suive le défi 28 jours sans contact lancé par le gouvernement, ce qui permettrait peut-être de casser la vague. Comme le temps des Fêtes approche, tous voudraient pouvoir passer un peu de temps en famille après cette période difficile.