[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 33 378 462

Décès : 1 002 129

CANADA

Cas : 155 301, 72 651 au Québec

Décès : 9278 décès, 5826 au Québec

Toutes les nouvelles du 29 septembre

À LIRE | Ils pensaient avoir tout fait pour éviter une autre fermeture : l’industrie de la restauration et le monde du divertissement sont inquiets avec ce confinement de 28 jours.

Photo Clara Loiseau

À LIRE | Le restaurant de Laval blâmé la semaine dernière pour non-respect de mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 a fermé ses portes temporairement.

Photo Ben Pelosse

4h35 | Israël: le reconfinement sera prolongé, prévient le ministre de la Santé.

Le reconfinement décrété en Israël pour lutter contre le plus haut taux de contamination au coronavirus au monde sera prolongé au bout des trois semaines préalablement annoncées, a prévenu mardi le ministre de la Santé.

2h32 | Un navire de croisière avec à bord des porteurs du coronavirus accoste à Athènes.

Le premier bateau de croisière à revenir en Grèce depuis le confinement a accosté au port du Pirée à Athènes tôt mardi matin, après la découverte à bord d'une douzaine de contaminations au coronavirus, a annoncé l'agence de presse grecque ANA.

1h58 | 30 minutes chrono: une machine chinoise bouscule les tests COVID.

Dépister le nouveau coronavirus en seulement 30 minutes: une entreprise chinoise produit la machine «la plus rapide du monde» pour les tests virologiques PCR et compte conquérir l'Europe et l'Amérique.

1h00 | La décision du gouvernement de ne plus permettre de recevoir ou visiter des proches semble bien accueillie par la majorité de gens rencontrés par Le Journal qui sont résignés à s’isoler davantage.

Photo Cédérick Caron

1h00 | L’annonce du gouvernement Legault de fermer les salles de spectacles dans les zones rouges durant 28 jours a été accueillie avec déception, et parfois avec surprise, par différents professionnels du milieu.

Photo courtoisie

0h45 | En Argentine, les restrictions anti-Covid ravivent la polarisation politique.

0h00 | Les attroupements d’élèves aux alentours des écoles secondaires nuisent aux efforts des directions scolaires pour limiter la contagion du virus, croient des spécialistes.

Photo Stevens LeBlanc

0h00 | Le gouvernement Legault fermera dans la nuit de demain à jeudi, les bars, salles à manger, salles de spectacles et cinémas en zone rouge pour casser la deuxième vague de la COVID-19 avant qu’elle ne submerge le réseau de la santé. Il y sera également interdit de recevoir des invités à la maison.