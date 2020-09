Canadien: les négociations en cours avec le clan Gallagher

MONTRÉAL | Jake Allen comme adjoint à Carey Price. Joel Edmundson pour ajouter du muscle et de la robustesse à la ligne bleue. Une prolongation de contrat de quatre ans pour Jeff Petry. Marc Bergevin a déjà attaqué plusieurs dossiers et il n’a pas terminé son travail.

Le DG du Canadien a confié en entrevue téléphonique au Journal qu’il fera de l’ailier Brendan Gallagher sa prochaine cible. Bergevin n’a pas caché son jeu. Il aimerait offrir une prolongation de contrat au petit numéro 11 avant le début de la prochaine saison dont la date demeure encore inconnue.

«Oui, il y a eu de petites discussions avec Gallagher et son agent, mais rien de majeur, a affirmé Bergevin. Je voudrais y arriver. J’ai parlé à Gally et son agent et je sens qu’ils ont aussi de l’intérêt pour une prolongation de contrat. Mais on verra. Ça prend toujours deux parties pour trouver une entente. Il faut que l’argent et la durée de l’entente soient les bonnes choses pour les deux clans.»

«Il ne faut pas oublier qu’il y aura un plafond salarial (81,5 millions) pour les deux prochaines années et probablement les trois prochaines saisons, a-t-il poursuivi. Il faut rester conscient de cette réalité. Mais je ne sais pas à quel point les joueurs sont conscients de cette réalité. Ils pensent à eux et c’est normal. Mais moi, je dois gérer en fonction du plafond salarial à 81,5 millions.»

Le 25 septembre dernier, Petry a dit oui à une prolongation de contrat de quatre ans et 25 millions. Le défenseur américain de 32 ans gagnera donc 6,25 millions à partir de la saison 2020-2021. Petry a renoncé à la possibilité d’attaquer le marché des joueurs autonomes à l’été 2021 afin de poursuivre son séjour à Montréal.

Gallagher pourrait opter pour la même stratégie. L’ailier de 28 ans empochera 3,75 millions en 2020-2021. Avec deux saisons de plus de 30 buts à son palmarès, il sera à la recherche d’une bonne augmentation salariale. Il n’est pas impossible d’envisager un contrat de près de six millions. Mais Bergevin n’a pas offert de chiffres.

Danault en attente

Phillip Danault et Tomas Tatar sont deux autres attaquants qui joueront la dernière année de leur contrat au cours de la prochaine saison. Si Petry a déjà un contrat en poche et que Gallagher se retrouve à la table des négociations, Danault devra patienter.

«Je n’ai pas encore regardé pour Phil, a précisé le DG du Tricolore. Mon prochain dossier est Gallagher. Je fais ça un à la fois.»

Bergevin n’a pas fait une grosse histoire avec les déclarations de Danault, disant qu’il voulait rester l’un des deux premiers centres avec le Canadien malgré l’émergence de Nick Suzuki et de Jesperi Kotkaniemi.

«Moi, j’ai une philosophie simple. Tu seras placé où tu mérites de jouer, a répondu Bergevin. Quand tu joues bien, tu as un bon temps de jeu. Quand tu joues moins bien, tu joues moins. C’est tout. Ce n’est pas juste pour Phil, ça reste pour tout le monde.»