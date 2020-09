La saison collégiale ne tient qu’à un fil

Les saisons de football collégiales et juvéniles, Division 1, n’auront pas lieu. Au mieux, les équipes tenteront de disputer des parties hors-concours quand les astres seront alignés.

Les Cheetahs de Vanier ont confirmé, mardi, qu’ils faisaient l’impasse sur la saison. Trois des quatre parties prévues en fin de semaine ont été annulées. Pour le moment, seul le match entre les Titans de Limoilou et les Élans de Garneau est toujours à l’horaire.

« Ce n’est plus une saison et on ne voulait pas que nos joueurs risquent une blessure ou attrapent la COVID-19 simplement pour disputer une ou deux parties, a expliqué l’entraîneur-chef Peter Chryssomalis dont la troupe devait affronter, samedi, le Phénix d’André-Grasset. Avec toutes les contraintes, c’était de plus en plus difficile de penser jouer. On n’a pas eu d’hésitation à annuler la saison étant donné qu’on ne pourra pas aller dans d’autres régions. On a une tradition d’excellence à Vanier et ça ne donnait rien de jouer. »

Chryssomalis se demande pourquoi les activités du circuit n’ont pas débuté à la mi-août comme prévu. « Les cas étaient à leur plus bas et on aurait pu jouer cinq ou six parties avant la deuxième vague. Le réseau civil a joué et il n’y avait pas de raison de repousser la saison. Il n’y a eu aucun cas positif dans l’équipe. Les joueurs ont fait beaucoup de sacrifices pour leur sport en évitant les bars et les partys.

« J’espère maintenant qu’on pourra tenir une saison au printemps, poursuit le vétéran pilote des Cheetahs, qui rencontrera ses joueurs en matinée pour leur annoncer la nouvelle. Il faudra voir si on peut pratiquer en février. En débutant à la fin avril, on pourrait jouer cinq ou six rencontres et tenir des séries éliminatoires. En terminant au début juin, les joueurs auraient le temps de se reposer et de se préparer pour la saison d’automne. Ça se fait en Ontario et des joueurs se joignent à des cégeps et des universités après leur saison qui se termine en juillet. »

PAS DE VESTIAIRE

Des contraintes provenant des Villes amènent d’autres ajustements. Le Centre Claude-Robillard ne peut accueillir qu’un maximum de 25 personnes par plateau. Le Phénix disputera ses parties à domicile sur le terrain du collège comme à l’époque. À Sainte-Thérèse pour les parties des Nordiques, les vestiaires ne sont pas disponibles. Les joueurs du Phénix se sont changés sur leur chaise sur les lignes de côté, samedi dernier.

« C’EST COMPLEXE »

« Il y a une réflexion des directions de cégeps sur la viabilité de tenir une saison d’automne, a confirmé le PDG du RSEQ, Gustave Roel. C’est de plus en plus complexe. Vanier, Montmorency et Drummondville ne disputeront pas de saison alors qu’Ahuntsic est seul à Montréal en Division 3. »

Le circuit juvénile Division 1 confirmera, mercredi, l’annulation de sa saison. Lors d’une rencontre mardi après-midi, les équipes ont convenu qu’il était impossible de tenir une saison.

Antoine Gendron confirme que les entraîneurs sont déjà au boulot. « En plus des trois autres équipes en Division 1, on va inclure d’autres équipes juvéniles de la région, a mentionné le responsable des sports au Séminaire Saint-François. Ce fut une décision unanime d’annuler la saison malgré la déception. Dans les autres catégories, on tiendra des entraînements conjoints. Il n’y a pas encore de consigne de tout arrêter en zone rouge et on espère que ça va tenir pour la fin de semaine. »